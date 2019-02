Baskets-Chef Crowder: Wir mussten etwas verändern

Half schon am Spielfeldrand aus: Klaudia Grudzien (rechts) stand Ex-Coach Giannis Koukos während ihrer Verletzungspause in der vergangenen Saison als Co-Trainerin zur Seite.

Göttingen – Nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) haben die beiden Geschäftsführer der flippo Baskets BG 74 Göttingen Roland Emme-Weiß und Richard Crowder mit der Ablösung von Trainer Giannis Koukos ein Zeichen gesetzt (HNA berichtete).

Offizieller Terminus: Der Grieche wurde „beurlaubt“, steht aber weiter, so Crowder, „auf der „Pay-roll“ (Gehaltsliste). Klaudia Grudzien, eine der erfahrensten Spielerinnen im Team, soll nun als (Interims-) Trainerin mithelfen, dass der BG 74- Karren nicht vollends in den Dreck fährt – will heißen: Sie soll den Abstieg verhindern.

Dass Koukos offiziell nur beurlaubt ist, hat damit zu tun, dass Spielertrainerinnen in der Bundesliga nicht erlaubt sind. „Unsere Entscheidung muss zu den DBBL-Regularien und zu unserem Portemonnaie passen“, sagt Crowder. „Wir haben die Reißleine gezogen. Wir haben uns seit Wochen Gedanken gemacht. Dass wir unzufrieden waren, ist kein Geheimnis. Wir sind in eine Abwärtsspirale gekommen, die anderen Teams haben dagegen gewonnen. Vor ein paar Wochen waren wir noch in einer bequemen Lage. “ Aus der sei aber jetzt „eine Notlage“ entstanden.

Gibt es explizite Vorwürfe an Koukos? „Im Prinzip nicht“, sagt Geschäftsführer Crowder weiter. „Giannis hat fast drei Jahre erfolgreiche Arbeit geleistet.“ Dazu zählen zweifellos der Aufstieg in die 1. Liga, der Einzug ins Pokal-Final Four mit am Ende Platz drei und der Bundesliga-Klassenerhalt in letzter Sekunde am Ende der vergangenen Spielzeit.

Aber trotzdem war es mit Koukos nicht immer einfach. Viele Beobachter irritierte wiederholt, in welcher Form er seine Spielerinnen zum Beispiel in Auszeiten ansprach. Die war oft emotional, rau, aufbrausend – auch im Eifer des Gefechts nicht jedermanns Sache. Zudem war sein griechisch-englisch für Außenstehende nur schwer verständlich. Crowder: „Den richtigen Ton zu treffen, ist sicher schwierig. Manche können damit gut umgehen, manche nicht. Ich möchte aber keine schmutzige Wäsche waschen. Wir mussten aber etwas verändern.“

Offenbar war die Koukos-Ablösung nach HNA-Informationen schon am vergangenen Dienstag ein Thema bei einem Treffen der UG (Unternehmer-Gesellschaft)-Verantwortlichen Crowder und Emme-Weiß mit Vertretern des „BG 74 e.V.“ – auch wenn es dabei mehr um die sportliche Ausrichtung für die kommende Saison gegangen sein soll. Zu diesem Treffen mochte sich Crowder gestern noch nicht äußern.

Schließlich stehen noch drei schwere Spiele auf dem Programm. Zunächst das „Abstiegs-Endspiel“ gegen Chemnitz, das Rekordmeister Wasserburg 91:64 abfertigte. Gewinnt die BG 74 diese Partie, hätte sie vier Punkte Vorsprung vor dem Sachsen-Klub. „Das könnte schon reichen“, glaubt Crowder. Danach schließen die Veilchen-Ladies die Saison mit den Auswärtspartien in Braunschweig („Mit denen sind wir auf Augenhöhe“) und beim Tabellenzweiten BC Marburg („Die schwächeln im Moment“) ab.

Zur Info: Die flippo Baskets haben bislang sportlich alle acht Auswärtsspiele verloren. Die Punkte vom Auswärtsspiel in Saarlouis (nicht einsatzberechtigte Spielerin) gab es am grünen Tisch. haz-gsd/nh