Bayern besiegt, Dienstag gegen Bonn: BG Göttingen tanzt in den Mai

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Dirigent auf und neben dem Spielfeld: Göttingens norwegischer Topscorer Harald Frey feiert nach seinen 18 Punkten gegen Bayern München mit den Hardcore-Fans auf der Nordtribüne. Fast logisch, dass „Harry Cool“ auch die Sieges-Humba mit Christian Zigenhorn-Vertreterin Sandy Tirakitti anstimmen musste. © Hubert jelinek/gsd

Schon jetzt gehen langsam, aber sicher die Superlative aus! Die Veilchen haben ihr nächstes Ding gedreht – die Super-Stars des FC Bayern Basketball aus München mit 83:75 (44:41) geputzt.

Göttingen – 3447 Zuschauer flippen in der S-Arena völlig aus beim 19. Saisonsieg, womit die BG Göttingen den bisherigen Rekord von 2011, dem Jahr der bisher letzten Play-off-Qualifikation, eingestellt hat.

Zugleich war’s auch der elfte Heimsieg – eine Bestmarke nach der anderen. Und das Team von Coach Roel Moors kann sogar noch weiter nachlegen: Am Dienstagabend kommt der 16 Mal in Folge ungeschlagene Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn und am nächsten Sonntag zum Hauptrunden-Abschluss die Skyliners aus Frankfurt.

„Ein verdienter Sieg“, anerkannte selbst der extrovertierte Bayern-Coach Andrea Trinchieri. „Wir waren 37 Minuten ziemlich okay, aber in den letzten drei Minuten war Göttingen besser. Wir haben drei, vier offene Würfe und Dreier verpasst.“ Der Veilchen-Erfolg wird auch nicht dadurch geschmälert, dass München seine Stars Euroleague-Stars Winston, Hunter und Walden nicht dabei hatte. Das Bayern-Line-up ist auch so noch überaus namhaft.

Wie so oft in den vergangenen Spielen kulminierte die enge Partie, die schon einen Vorgeschmack auf die am 16. Mai startenden Play-offs darstellt, mit 14 Führungswechseln in den letzten vier Minuten. Bayern führte nach dem vierten Foul des in der ersten Halbzeit überragenden Geno Crandall nach langem Rückstand doch wieder 70:65. Aber dann ging sie los, die wieder mal wilde Fahrt der Veilchen. Javon Bess eröffnete sie per Dreier – der Auftakt zu einem sensationellen 18:5-Lauf der Göttinger, bei dem die euphorischen Fans immer wieder aufsprangen, ausrasteten, völlig eskalierten. Für Herzkranke sind die Krimis wirklich leider nichts!

Die Veilchen-Power überrumpelte auch Bayerns Starensemble. 65 Sekunden vor Ende stand es 79:71. Nils Giffey brachte Bayern mit Freiwürfen noch mal auf 79:75 heran. Aber Kraftpaket Javon Bess war wieder kalt wie Hundeschnauze. Freiwürfe? Kann er auch: Vier eingenetzt zum 83:75. Die Halle stand kopf, tobte, schrie, feierte. Nach Alba Berlin putzt die BG auch München. Wieder trafen fünf Spieler zweistellig, Norweger-Harald Frey (18) war noch besser als Bess, Mark Smith (je 13) und Crandall (14).

Urgestein Mathis Mönninghoff (344 Bundesligaspiele, aber erstmals in Play-offs) glückselig: „Die Bayern zu besiegen, ist schon etwas Besonderes vor allem in einer Phase, in der wir ein Ziel haben, vielleicht noch ein weiteres. Der Sieg fühlt sich gut an. Bayern hat zwar zwei, drei Spieler geschont. Uns war klar, dass wir das nutzen müssen, was wir auch getan haben. Wir haben gewonnen aus einer Kombination aus starker Defensive und Offensive. Wir haben den Ball gut bewegt, aber auch gut getroffen.“

Die BG tanzt mit ihren Fans in den 1. Mai! „Die Spieler können den Sieg ein paar Stunden genießen“, sagt Moors, der „von der besten Defensiv-Leistung der Saison“ spricht. Mehr Genuss ist nicht drin. Schon am Dienstag (19 Uhr) kommt Bonn. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)