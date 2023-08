BBL-Start mit Verspätung für BG Göttingen gegen Crailsheim

Trainer Olivier Foucart bestreitet das erste Heimspiel mit der BG gegen Crailsheim. © Hubert Jelinek/gsd

Mit Verspätung startet die BG Göttingen in die neue Basketball-Saison. Erster (Heim-)Gegner ist Crailsheim.

Göttingen – Durch die Teilnahme an der Basketball Champions League-Qualifikation Ende September in Belek (Türkei) verzögert sich der Start der BG Göttingen in die BBL-Saison 2023/24. Während der deutsche Meister ratiopharm Ulm die Spielzeit bereits am Mittwoch, 27. September eröffnet, weilt das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart an der südlichen Mittelmeerküste.

Somit steigen die Veilchen erst am 3. Spieltag mit ihrem Heimduell gegen die Hakro Merlins Crailsheim in die Liga ein.

Die Zauberer sind am Samstag, 7. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast. Eine Woche später müssen die Göttinger im BBL Pokal ran. Im Achtelfinale wartet am 14. oder 15. Oktober ein Auswärtsspiel beim Sieger der Erstrunden-Partie zwischen Aufsteiger Rasta Vechta und den Rostock Seawolves auf die BG. Weiter geht es dann mit einem Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz (22.10.), bevor am Sonntag, 29. Oktober, EuroLeague-Teilnehmer Alba Berlin ab 17 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast ist. Alle Spiele überträgt der neue Streaming-Anbieter Dyn live unter www.dyn.sport.

. Die Basketball-Bundesliga hat das Spielplan-Schema für die anstehende Saison 2023/24 vorgestellt. Künftig folgen die Ansetzungen eines Regelspieltags mit neun Partien an vier Tagen im Grundsatz folgender Logik: Los geht es mit einer Paarung am Freitagabend um 20 Uhr. An Samstagen finden die Spiele um 18.30 und um 20 Uhr statt. An den Sonntagen starten die Begegnungen um 15.30 und um 17/18.30 Uhr. Abgeschlossen wird der Regelspieltag mit einem Sprungball am Montagabend um 20 Uhr. Dieser Spieltermin am Montag ist neu. Alle Spiele werden live vom neuen Medienpartner Dyn übertragen. (gsd)