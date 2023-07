BCL-Start für BG Göttingen gegen Den Bosch

Von: Helmut Anschütz

2022/23 im Den Bosch-Kader: Jito Kok, hier im Juni 2020 im BG-Dress beim „Corona-Turnier“ in München. © BBL/nh

Das klingt zumindest vorab auf dem Papier durchaus machbar: Bei der Auslosung der Qualifikationsrunde für die Champions League im FIBA-Hauptsitz Mies (Schweiz) erwischte Basketball-Bundesligist BG Göttingen in der Gruppe 2 die Heroes Den Bosch aus den Niederlanden als ersten Gegner.

Mies/Göttingen - Sollten die Südniedersachsen die Viertelfinalpartie gegen Den Bosch gewinnen, wartet im Halbfinale der Sieger aus der Viertelfinal-Begegnung Happy Casa Brindisi (Italien) gegen CSM CSU Oradea (Rumänien). Im Finale könnten die Gegner Cholet Basket (Frankreich), Telenet Giants Antwerpen (Belgien), FMP Soccerbet Belgrad (Serbien) oder Pallacanestro Varese (Italien) sein.

Der Rahmen in Mies im „Haus des Basketballs“ war würdig. Als Vertreter der BG Göttingen war Geschäftsführer Frank Meinertshagen persönlich angereist. Die charmante Chloe Westelynck moderierte die Auslosung, hatte als „Glücksfeen“ Michael Kessens (Telekom Baskets Bonn) und Lior Eliyahu (Hapoel Jerusalem) an ihrer Seite, die die Loskugeln zogen. BCL-Chef Patrick Comninos übernahm die Aufsicht.

Das Qualifikationsturnier wird vom 25. September bis 1. Oktober ausgetragen. Deshalb wird zumindest der Bundesliga-Auftakt bei den Würzburg Baskets verlegt; möglicherweise auch das erste Heimspiel, das noch nicht bekannt ist.

Der genaue Spielplan wird noch bekannt gegeben. Ausgetragen werden alle Qualifikationsspiele, so BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen, zentral in Antalya (Türkei). Die drei BCL-Qualifikationsturniere werden im einfachen K. o.-Modus gespielt; nur die jeweiligen Final-Sieger nehmen an der regulären Basketball Champions League-Saison teil, die am 17. Oktober beginnt. Sollte die BG ihr Qualifikationsturnier nicht gewinnen, nimmt sie in jedem Fall am FIBA Europe Cup teil.

„Den Bosch ist vielleicht noch ein machbarer Gegner“, meinte Meinertshagen nach der Auslosung aus Mies. Insgesamt sei die BG-Gruppe aber eine schwere. Und Brindisi (Italien), das im ersten Match auf Oradea (Rumänien) trifft, sei „der stärkste Gegner“. Am 14. Juli wird die BG die genauen Spieltermine erfahren. Sollte die BG die Quali überstehen, trifft sie in Gruppe C auf Lenovo Teneriffa (Spanien), Darussafaka Lassa (Türkei) und VEF Riga (Lettland).

Einen oder wahrscheinlich sogar zwei Tage vor Turnierbeginn werde die BG anreisen. An- und Abreise müsse, so Meinertshagen, die BG selbst zahlen – alle weiteren Kosten übernimmt die FIBA. Attraktiv ist auch das „Antrittsgeld“ von 40 000 Euro, zudem gibt es für jeden Sieg eine Prämie. Insofern sei die Champions League weitaus attraktiver als der FIBA Europe Cup, in den die Göttinger automatisch rutschen würden, wenn sie die BCL-Quali nicht erfolgreich überstehen würden. Im TV übertragen werden die Spiele vom neuen BBL-Medienpartner DYN Media, der seinen Sendebetrieb am 20. August mit dem Handball-Supercup aufnimmt.

Der FIBA Europa Cup, der vierthöchste Euro-Wettbewerb, in dem die BG vor einem Jahr in der Qualifikation an Sporting Lissabon scheiterte, wird am 8. August in München ausgelost. Meinertshagen: „Darin werden wir auf jeden Fall international spielen, dafür haben wir gemeldet.“ (Helmut Anschütz/gsd)

„Los-Fee“ in Mies: Lior Eliyahu, Ex-Kapitän von Hapoel Jerusalem, präsentiert die BG. 2 © BG Göttingen/nh