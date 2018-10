Bei der BG Göttingen zahlen die Neuen Lehrgeld

Mit der Nummer 1, aber noch nicht spitze: Göttingens Neuzugang Tre Coggins (am Ball gegen Bonns Shane Gibson) konnte wie die weiteren neuen BG-Amerikaner noch nicht überzeugen.

Göttingen. Es war nicht echt schlecht, aber auch nicht wirklich gut: Die 79:86-Heimniederlage von Basketball-Bundesligist BG Göttingen gegen Bonn kam vielleicht nicht ganz unerwartet gegen ein Team, das mindestens unter die Top-8 kommen will.

So war denn Veilchen-Coach Johan Roijakkers auch nicht völlig unzufrieden. Aber er kritisierte vor allem die Neuzugänge auch deutlich.

Roijakkers zunächst noch versöhnlich: „Wir haben im ersten Spiel die Intensität gefunden. Es war das beste erste Spiel meiner Mannschaften in Göttingen. Im dritten Viertel sind wir eingebrochen. Wir brauchen mehr Optionen für die Offensive.“

Doch daran haperte es noch gewaltig. Tre Coggins, Penny Williams, Mihajlo Andric und Derek Willis konnten nur bedingt Akzente setzen. Coggins spielte nur 4:57 Minuten, die drei anderen hatten adäquate Einsatzzeiten: Williams 25:17 min., Willis 17:19 min, Andric 27:15 min.

Am meisten Lehrgeld bezahlen musste Derek Willis. In den Tests hatte er sein Vermögen (bei Dreiern) angedeutet. Gegen Bonn fehlte dem schlanken Riesen (2,06m) die Physis, um sich durchzusetzen. „Er muss seinen Stil und auch sein Leben noch anpassen“, sagt der BG-Coach.

Auffällig waren die misslungenen Dreierversuche von Willis (1 von 4) und auch Andric (0 von 5). Dabei hatten sie in den Tests noch aus (fast) allen Lagen getroffen. Vorbereitungspartien und Ligaspiele sind aber eben verschieden.

Dennoch sah Roijakkers Andric „ziemlich stark. Er ist ein Jugo, versteht Basketball. So einen Spieler möchte man immer auf dem Feld haben.“ Und nicht nur ein Viertel mit Biss wie bei Williams: „Drei Viertel habe ich ihn nicht gesehen“, meinte Roijakkers. „Drei Viertel nur mitlaufen reicht nicht.“ Klare Trainer-Worte! Dennoch: Dank Williams’ zehn Punkten kam die BG gegen Ende des dritten Viertels wieder zurück ins Spiel.

So mussten die „Alten“ wie Stockton (zweite Halbzeit mit Bonns Yorman Polas Bartolo als „Wachhund“), der starke Dennis Kramer und Darius Carter das Göttinger Spiel tragen – zu wenige Schultern, um gegen Bonn eine Überraschung zu schaffen.

Bereits am Mittwoch (18 Uhr) steigt das erste Auswärtsspiel beim MBC, der beim 84:91 in Gießen seinen Neuzugang James Farr verlor. Er verlor bei einem Zusammenprall kurz das Bewusstsein und wurde mit einer Trage vom Feld und in eine Klinik gebracht.

Mönninghoffs „Leno“ ist da

Zum Schluss noch etwas Erfreuliches: Mathis Mönninghoff ist erstmals Vater geworden. Am vergangenen Donnerstag brachte seine Frau Katharina ihr erstes Kind zur Welt. Der kleine Junge ist 52 cm groß und heißt mit Vornamen? Leno! Wie der Ex-Torwart von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen Bernd Leno mit Nachnamen. Dazu muss man wissen: Mönninghoff ist Leverkusen-Fan... (haz/gsd-nh)