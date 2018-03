Berlin, Ludwigsburg, Bamberg: BG-Start bei Alba zur Kracher-Serie

Basketball-Bundesliga

+ © zje/gsd Hey, Will, das haben wir doch gut gemacht, oder? Göttingens Brion Rush (rechts) in den Mund gelegt, der gegen Frankfurt auf starke 29 Punkte kam. Links BG-Neuzugang William Buford, der Alba schon mal die Zähne zeigt.. © zje/gsd

Göttingen. Am Samstag bei Alba Berlin, am kommenden Mittwoch das Nachholspiel zuhause gegen Ex-Trainer John Patricks MHP Riesen Ludwigsburg und am übernächsten Sonntag um 19.30 Uhr(!) gegen den amtierenden Meister Brose Bamberg: Nach den beiden Siegen gegen Tübingen und Frankfurt wartet eine Kracher-Serie auf die BG Göttingen. Bloß gut, dass die Veilchen zuletzt gepunktet haben...