BG 74-Frauen brechen im letzten Viertel ein

Gekonntes Dribbling: Göttingens Cayla Mc Morris (rechts) zieht hier an der Hannoveranerin Tessa Stammberger vorbei.

Hannover – Trotz einer starken ersten Hälfte haben die flippo Baskets BG 74 Göttingen einen Auswärtssieg beim TK Hannover verpasst. Mit 63:72 (42:35) musste das Team die erste Saisonniederlage in der 1. Basketball-Bundesliga der Frauen einstecken. „Am Ende fehlte die Kraft, und wir waren nicht mehr aggressiv genug“, haderte Baskets-Geschäftsführer Richard Crowder.

Nach dem Sieg gegen Meister Herne reisten die Veilchen-Ladies mit viel Selbstvertrauen zum Angstgegner. Und dieses Selbstvertrauen demonstrierten sie von der ersten Sekunde an. Ob Ivana Blazevic, Jennifer Crowder, Megan Mullings oder Cayla McMorris, die Gäste waren hellwach und führten schnell mit 8:4 (3.). Das Team von Goran Lojo ließ sich auch durch zwei Dreier des TKH zum 10:8 (5.) nicht aus der Ruhe bringen. Mit sechs Punkten in Folge zogen die Gäste wieder auf 16:10 davon (7.). Das erste Viertel entschieden die BG-Frauen 22:17 dank starker Rebounds und Freiwürfe (8 von 8) für sich.

Im zweiten Viertel brachte Lojo mit Alissa Pierce, Sandra Azinovic und Vasiliki Karambatsa drei neue Spielerinnen, und schon stockte die Partie. Mit einem 9:2-Lauf drehten die Turnschwestern die Partie zum 26:23 (13.), Auszeit Göttingen! Und die wirkte, Mullings und Crowder mit einem Dreier antworteten zum 26:28 (14.). Überhaupt Jennifer Crowder! Egal ob aggressive Verteidigerin, Dirigentin, Passgeberin oder Punktesammlerin, sie war die überragende Akteurin auf dem Parkett und hauptverantwortlich für die 42:35-Pausenführung.

Nach dem Pausentee lief bei den Göttingerinnen nicht mehr viel zusammen. Die Partie verflachte im 3. Viertel zusehends, es gab technische Fehler und Fahrkarten hüben wie drüben. Mit 10:8 ging dieser Abschnitt an die Gastgeberinnen. Fünf Zähler Vorsprung vor dem Schlussviertel sollten allerdings nicht reichen.

Gegen die Zonenverteidigung der Gastgeberinnen fanden Crowder & Co. kein Mittel mehr, auch an die Intensität der ersten Hälfte konnte das Team nicht mehr anknüpfen. Der TKH brachte den Sieg letztendlich an der Freiwurflinie unter Dach und Fach.

Viertel-Ergebnisse: 17:22, 18:20, 12:8, 25:13.

BG 74:Pierce, Blazevic 12, Crowder 13/3 Dreier, 7 Rebounds, Morton 9/1, Azinovic 2, Karambatsa 2, Mullings 12, 6 Assists, McMorris 13.

Hannovers Beste: Pulk 17/3, Thimm 13/3. luc/gsd