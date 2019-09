BG 74-Frauen eine Runde weiter

Krofdorf – Pflichtaufgabe erfüllt! Auf diesen einfachen Nenner kann man den 74:56-(36:33)-Sieg des Basketball-Bundesligisten flippo Basket BG 74 Göttingen im DBBL-Pokal beim Zweitligisten Krofdorf Knights bringen.

Damit erreichten die Göttingerinnen das Achtelfinale in diesem Wettbewerb.

BG 74-Trainer Goran Lojo nutzte diese Partie gegen einen Gegner, der dem Favoriten am Ende doch nicht das Wasser reichen konnte, Vieles personell auszuprobieren, aber auch an den Taktiken in Defensive und Offensive zu feilen.

Im ersten Viertel beim 21:14 deuteten die BGerinnen schon an, dass sie am Ende als Siegerinnen dastehen würden. Doch der Underdog gab sich längst nicht auf, kam im zweiten Viertel besser ins Spiel und gewann diese zweiten zehn Minuten mit 19:15, sodass die Gäste mit nur drei Punkten Vorsprung beim 36:233 in die Pause gingen.

„Am Ende war es ein souveräner Sieg für uns, da Krofdorf in der zweiten Halbzeit uns nicht mehr in Gefahr bringen konnte“, meinte ein zumindest mit dem Ergebnis zufriedener BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder.

Aufseiten der Gäste punkteten lediglich sechs Spielerinnen. Erneut war Neuzugang Megan Mullings mit 24 Punkten erfolgreichste BG 74-Werferin. Erfreulich auch die Leistung von Jill Morton, die noch zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Heidelberg pausieren musste, da ihre Spielgenehmigung vom Basketballbund noch nicht vorgelegen hatte. Wie wichtig sie ist, zeigte sie mit 19 Punkten, war damit zweitbeste Werferin der Veilchen.

Viertel-Ergebnisse: 14:21, 19:15 - 13:22, 10:16.

BG 74: Pierce, Blazevic, Crowder 5, Azinovic, Karambatsa 8, Mullings 24, McMorris 15, Morton 19, M. Oevermann, Fengkohl, A. Oevermann, Keune 3.

Die anderen Ergebnisse: Stuttgart - Keltern 37:126, Saarlouis - Freiburg 66:99, Bergische Löwen - Berlin 48:72, Chemnitz - Osnabrück 56:82, Herne - Halle 76:58, Bamberg - Saarlouis/Dillingen 96:48, BG Hurircanes - Neuss 64:62, BSG Ludwigsburg - Weiterstadt 80:59, Bad Homburg - Schifferstadt 87:75, Schwabach -Wasserburg 55:96, Braunschweig - Hannover 62:81, Recklinghausen - Wedel 58:55, Opladen - Marburg 53:81. wg/gsd