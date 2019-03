BG 74: Klassenerhalt mit neuem Trainer

Basketball Bundesliga Frauen

+ © A.T. da Siva/GSD Die Kurzzeit-Trainerin: Klaudia Grudzien (23) gegen die Chemnitzerin Maya Hood. Rechts Mae Owens. © A.T. da Siva/GSD

Göttingen – Was für ein Krimi vor 420 Zuschauer (Rekordbesuch) in der FKG-Halle: Die flippo Baskets BG 74 Göttingen schlugen die ChemCats Chemnitz 50:47 (32:28) und sind damit in der Frauen-Basketball-Bundesliga gerettet, weil Saarlouis verlor und die BG 74 nicht mehr einholen kann.