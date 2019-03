BG 74-Frauen: Trainer im Internet gefunden

Göttingen – Wie engagiert, emotional und elanvoll er ist, war schon bei seinem ersten Auftritt zu sehen: Mehrfach verwiesen die Schiedsrichter Goran Lojo (43) beim 50:47-Rettungssieg der flippo Baskets BG 74 gegen Chemnitz hinter die Seitenlinie des Spielfeldes, auf dem er die Spielerinnen dirigierte wie Herbert von Karajan sein Orchester. Der künftige neue Trainer der BG-Ladies machte dabei seinem serbischen Trainerkollegen Predrag Krunic (früher Bonn), der fast immer im Spielfeld stand, alle Ehre.

Wie haben nun das Management und Lojo zusammengefunden? Es ist – kurz gesagt – eine Internet-Bekanntschaft, die zur kommenden Saison in einen Trainerjob mündet. Lojos sportliche Heimat ist Sarajewo, wo er die Frauenmannschaft, die zudem in der Adria League spielt, in die erste Liga führte. Zwei Titel und zwei Pokalsiege fallen in seine Zeit in der bosnischen Hauptstadt. Junge Spielerinnen führte er in die Nationalmannschaft und ins U 18-Team, deren Coach er auch bleibt. Vor einiger Zeit gab Lojo die erste Mannschaft ab, fungierte als Sportdirektor.

„Den Kontakt gab es seit vergangenem Sommer“, berichtet Baskets-Geschäftsführer Richard Crowder. Man habe sich über Chats im Internet kennengelernt. Persönlich kannte man sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Er hat sich dann Spiele von uns im Lifestream angeschaut“, so Crowder weiter. So wuchs offenbar die Beziehung zueinander. Ende Januar/Anfang Februar war Lojo erstmals in Göttingen, man habe sich da, so Crowder, nur über die nächste Saison unterhalten. Denn er und Geschäftsführer-Kollege Roland Emme-Weiß waren da schon so weit, dass man statt mit Giannis Koukos mit einem neuen Trainer in die Serie 2019/20 gehen wolle.

Dann wurde der Grieche Koukos nach dem einmal mehr enttäuschenden Auswärtsauftritt der Veilchen-Ladies in Freiburg beurlaubt – und am vergangenen Dienstag kam Lojo nach Göttingen und geht jetzt „Interimstrainerin“ und Spielerin Klaudia Grudzien hilfreich zur Hand.

Nach der Nervenschlacht und dem Krimi-Sieg gegen Chemnitz, der sportlich alles andere als eine Erbauung war, blieb Lojo vorsichtig: „Darf ich mit den Presseleuten sprechen?“, fragt er Crowder. Auf die Frage, ob er denn nun der neue Coach zur nächsten Spielzeit sei, antwortete er dann entschlossen mit „Ja“. Alles logo mit Lojo!

„Mit ihm haben wir den Effekt schon erreicht und das erste Teilziel“, sagt Crowder. „Es war eine andere Motivation da, die Mädels versuchen, sich neu zu beweisen.“ Und der Klassenerhalt für die dritte Erstliga-Saison ist ebenso perfekt. Crowder: „Wir haben uns nicht erst am letzten Spieltag wie vergangene Saison gerettet, können jetzt besser planen. Alles, was kommt, ist jetzt Zugabe.“

Nächstes Spiel

Mit einem Sieg am Samstag in Braunschweig sind sogar die Playoffs (30./31. März, 2./3. April, und eventuell 6./7. April) klar. Und bis Ende März reicht die Geschäftsführung den Lizenzantrag für kommende Saison ein. „Eine Formsache“, sagt Richard Crowder. haz-gsd/nh