BG 74-Frauen verlieren bei Rekordmeister Wasserburg 58:78

Mit 13 Punkten erfolgreichste Göttingerin: US-Neuzugang Cori Coleman (im grünen Dress, hier am Ball gegen die Chemnitzerin Camilla Grönberg.

Wasserburg. Mit 20 Punkten verloren, aber dennoch wacker beim TSV Wasserburg geschlagen! Die Bundesliga-Basketballerinnen der flippo Baskets BG 74 Göttingen unterlagen zwar auswärts erneut deutlich mit 58:78 (26:39), doch abkochen ließen sie sich vom deutschen Rekordmeister nicht.

Nach sieben Minuten führten die Göttingerinnen sogar kurzzeitig mit 11:10 durch einen Korb von Theresa Simon. Nach den ersten zehn Minuten lagen dann aber die Bayerinnen mit 22:13 vorn. Viertelübergreifend legte der TSV einen 16:2-Lauf hin bis zum 26:13. Zur Halbzeit gingen die Wasserburgerinnen mit einem 39:26-Vorsprung in die Kabine.

Nach der Pause brachte die BGerin Cori Coleman ihr Team per Dreier auf 34:39 heran, traf wenig später erneut von jenseits des Perimeters. Das dritte war insgesamt das beste Viertel der Baskets, sie gewannen es mit 21:14, lagen nach 30 Minuten nur 47:53 zurück. Im letzten Abschnitt hatte das Team von Trainer Koukos aber nichts mehr entgegenzusetzen, verlor es mit 11:25, was zum 58:78-Gesamtstand führte. Am Sonntag geht es gegen Bad Aibling weiter.

BG 74:Pierce 4, Simon 6, Crowder 9, Karambatsa 5, Dobroniak 3, Nguyen 1, Coleman 13, Grudzien 7, Lücken 2, Warner 8.

Wasserburgs Beste: Tunstall 19, Jakovina 17, Schlott 15, Brunckhorst 11. (gsd)