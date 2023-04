BG 74 Göttingen 59:69 in Chemnitz, aber Veilchen Ladies im Halbfinale

Acht Punkte erzielt: Die BGerin Lena Wenke. © Hubert Jelinek/gsd

Trotz einer 59:69 (33:38)-Niederlage bei den ChemCats Chemnitz haben die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen das Halbfinale um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga erreicht.

Chemnitz – Das Hinspiel hatten die Göttingerinnen deutliche mit 57:40 gewonnen, sodass sie mit einer Differenz von plus sieben als Siegerinnen aus den zwei Spielen hervorgingen.

Ausgeglichen verlief das erste Viertel. Als allerdings die Gastgeberinnen 10:6 und 10:8 führten, war es Lena Wenke, die mit einem Dreier auf 11:10 stellte.

Im zweiten Viertel benötigten die Gäste erst einmal eine gewisse Zeit, um ihren ersten erfolgreichen Korbwurf anzubringen, als sie mit 16:20 in Rückstand geraten waren. Dann aber lief es, und ein 10:0-Lauf brachte die Führung von 16:20 auf 26:20. Nachlässigkeiten und Unkonzentriertheiten in den Reihen der Göttingerinnen nutzten die ChemCats, um ihrerseits mit einer Führung von 38:33 in die Halbzeitpause zu gehen.

Überaus spannend ging es Ende des dritten Viertels zu. Da schien sich die Waage zugunsten der Sächsinnen zu neigen, denn Ende dieses Viertels hatten sie sich bis auf die Minusdifferenz vom Hinspiel auf drei Punkte herangepirscht. Noch näher konnten die Chemnitzerinnen den Abstand im letzten Viertel verkürzen, als sie auf 65:51 davongezogen waren. In der Crunchtime war es dann Jennifer Crowder, die mit sechs Punkten in Folge das Halbfinale gegen BBZ Opladen sicherte.

„Jennifer wollte auf keinen Fall ausscheiden“, so ihr Vater und BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder. Lautstark unterstützt wurden die Veilchen Ladies von 20 Fans, die mit der Mannschaft noch lange nach Schlusspfiff den nicht erwarteten Erfolg feierten.

Nun geht es am 1. Mai zum Auswärtsspiel zum BBZ Opladen, das die Punktrunde als Meister der zweiten Basketball-Bundesliga Nord abgeschlossen hatte. Das Rückspiel in der FKG-Halle ist für Samstag, den 6. Mai, um 19 Uhr terminiert.

Viertel: 14:16, 24:17 - 19:11, 12:15.

BG 74: M. Oevermann 3/davon 1 Dreier, A. Oevermann, Crowder 24/2 (8 Assists), Kretzschmar 4 (7 Rebounds), Karambatsa 10, Tkatchenko 4, Wenke 8/2, Kentzler 6. (wg/gsd)