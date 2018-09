BG 74 Göttingen-Frauen angespannt vorm Bundesliga-Start

Auf dem Sprung in die neue Saison: Göttingens Spielmacherin Jennifer Crowder (am Ball) im neuen grünen Dress beim Pokalsieg gegen die Chemnitzerin Klara Brichacova (rechts).

Göttingen. Eigentlich ist es ein Heimspiel, doch die Frauen der BG 74 Göttingen müssen im ersten Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga (ihrer zweiten) eben doch auswärts ran.

Das Saisoneröffnungs-Turnier, das es erstmals seit 2013 wieder gibt, wird beim deutschen Meister Rutronic Stars Keltern ausgetragen. Dabei bestreiten die BG-Ladies das letzte der sechs Spiele am Samstag um 18.30 Uhr gegen Nördlingen, das – wie die Göttingerinnen – unter dem neuen Namen XCYDE Angels antritt.

„Wir sind voller angespannter Erwartung“, sagt Richard Crowder, zusammen mit Roland Emme-Weiß Geschäftsführer der Veilchen. „Beim Pokalsieg gegen Chemnitz haben wir kein gutes Spiel gemacht“, sagt Crowder. Aber beim Vorbereitungs-Turnier in Nördlingen habe man bewiesen, dass man mithalten könne. Gegen den ersten Meisterschaftsgegner, der sich personell wenig veränderte, gab es vor zwei Wochen eine Neun-Punkte-Niederlage (52:61). Crowder: „Die Tagesform wird am Samstag entscheiden, wir müssen sehen, dass wir einen positiven Lauf bekommen.“

Göttingens griechischer Trainer Giannis Koukos, der nun mit Matthias Haller offiziell einen Co-Trainer an seiner Seite hat, kann bis auf eine Ausnahme auf den gesamten Kader bauen. Nur Koukos’ griechische Landsfrau Eleni Kyratzi fehlt wegen der Meniskusverletzung, die sie sich gleich zu Beginn der Vorbereitung zugezogen hat. Koukos: „Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet. Jetzt wird sich zeigen, was wir leisten können.“ Gespannt darf man sein auf den ersten Liga-Auftritt des neuen Trios Theresa Simon, Cori Coleman und Klaudia Grudzien.

Nördlingen-Coach Patrick Bär kann auf ein Quartett setzen, das geblieben ist: die Kanadierin Samantha Hill, die Serbin Aleksandra Racic, die finnische Spielmacherin Anni Mäkitalo und Eigengewächs Luisa Geiselsöder. Neu sind Magaly Meynadier (Luxemburg), Heta Äljänen (Finnland) und die kanadische Centerin Rashida Timbilla (1,89m). Die US-Girls Jennifer Schott und Kimberly Pierre-Louis haben Nördlingen verlassen.

Pokalauslosung

Im Anschluss an das Turnier wird am Samstag die dritte DBBL-Pokalrunde (8./9. Dezember) ausgelost. Crowder: „Ich hätte entweder gern ein Heimspiel gegen einen Erstligisten oder ein Auswärtsspiel gegen eine unterklassige Mannschaft.“ (haz/gsd)