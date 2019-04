BG 74 Göttingen: Siegen oder Sommerpause

Basketball: Zweites Viertelfinale gegen Keltern

+ © Hubert Jelinek/gsd Auf geht´s Richtung Keltern-Korb: Göttingens Jenny Crowder (rechts) hat Rutronik Stars-Topscorerin Kimberley Pierre-Louis (4) und Kristina Rakovic (10) abgehängt. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Zum zweiten Viertelfinal-Spiel in den Playoffs der Basketball-Bundesliga der Frauen in der Serie „Best of three“ ist der amtierende deutsche Meister Rutronik Stars Keltern am Mittwoch um 19.30 Uhr zu Gast bei den flippo Baskets BG 74 Göttingen.