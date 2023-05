BG 74 Göttingen siegt 53:39 in Opladen: Bundesliga-Aufstieg, aber Wirbel um Startrecht

Von: Helmut Anschütz

Teilen

Die sportlichen Aufsteigerinnen: Riesenjubel bei den Göttinger Veilchen Ladies nach dem 53:39-Sieg in Opladen und damit auch über die sportliche Rückkehr in die Damen-basketball-Bundesliga (DBBL)! © BG 74 Göttingen/nh

Riesen-Freude bei den Veilchen Ladies und 35 mitgereisten Fans!

Opladen/Göttingen – Im dritten und entscheidenden Halbfinal-Playoff siegen die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen mit 53:39 (25:129) bei den BBZ Opladen Hawks vor insgesamt nur 199 Zuschauern im Werner-Heisenberg-Gymnasium in Leverkusen-Opladen und schaffen damit sportlich den Aufstieg und die Rückkehr in die Damen-Basketball-Bundesliga nach nur einem Jahr.

Als Siebter der Hauptrunde wohlgemerkt!

Gleichzeitig gibt’s aber großen Wirbel. Veilchen Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder verriet, dass er keine Erstliga-Lizenz beantragt hat aus finanziellen Gründen. Zu schwierig seien die wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Nach dem zweiten Sieg in der Best-of-3-Serie ist er aber offenbar wankelmütig geworden und überlegt nun doch, das sportliche Aufstiegsrecht als einer der beiden Halbfinalsieger zusammen mit den Hurricanes Rotenburg wahrzunehmen. „Die Mädels haben das einfach verdient“, sagt er noch überwältigt vom Sieg in Opladen. In Opladen war unter anderem DBBL-Chef Andreas Wagner, der zu Crowder sagte, er solle ihn in den nächsten Tagen anrufen. In der ersten Liga wird jeder Klub gebraucht, da die letzte Saison nach der Insolvenz der Rheinland Lions mit nur zehn Team zu Ende ging. Crowder: „In den nächsten Tagen muss ich sehr viel telefonieren.“ Um die Rückkehr in die 1. Liga nach nur einem Jahr mit entsprechender wirtschaftlicher Unterstützung zu realisieren.

Das dritte Halbfinale

Im gesamten Match liegen die BGerinnen nicht ein einziges Mal zurück. Eine starke Vorstellung des Tabellensiebten der 2. Liga Nord. 10:7 gewinnt der BG 74 das erste Viertel, mit 15:12 dann auch das zweite. So steht’s zur Halbzeit 25:19. Darauf lässt sich aufbauen.

Und das tun die Veilchen Ladies auch. Weil sie zwei Spielerinnen in ihren Reihen haben, die das Match an sich reißen: Nationalspielerin Jenny Crowder kommt am Ende auf starke 18 Punkte, Viki Karambatsa sogar auf 19 Zähler. Sie haben das Spiel im Griff und halten Opladen in Schach.

Wie beim 68:51 in der FKG-Halle agieren die Veilchen Ladies mit einer starken Defensive, halten Opladen, das sonst rund 70 Punkte im Schnitt erzielt hat, bei eben nur dünnen 39 Zählern.

Am Sonntag steigt jetzt das „Pro-Forma-Finale“ der 2. Liga bei den Hurricanes in Rotenburg/Scheeßel.

BG 74: M. Oevermann 3/davon 1 Dreier, A. Oevermann 1, J. Crowder 18/2, Kretschmar 2, Karambatsa 19, Dohrmann, Tkachenko 4, Wenke 6, Kentzler.

Beste Opladen: Wolf 12, Middeler 10, Brinkmann 8. (Helmut Anschütz/gsd)