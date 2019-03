BG 74 Göttingen überzeugend in die Playoffs

Wolfenbüttel – Die flippo Baskets Göttingen erreichen mit dem 78:50-Sieg bei Eintracht Braunschweig die Playoffs der Basketball-Bundesliga.

Mit dem ersten Auswärtssieg überhaupt, dazu noch dem höchsten mit dem 78:50 (44:22) bei Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag der Basketball-Bundesliga erreichten die flippo Baskets BG 74 Göttingen die vor vier Wochen nicht mehr für möglich gehaltenen Playoffs. Allerdings entscheidet sich erst am letzten Spieltag, ob die Göttingerinnen auf dem siebten oder achten Platz landen und gegen wen sie dann in den Playoffs treffen.

Von Beginn an ließ das Team des neuen bosnischen Trainers Goran Lojo keinerlei Zweifel am späteren Sieg aufkommen. Dass diese Begegnung letztlich zum leichten Trainingsspiel für die Gäste mutieren würde, konnte niemand nach dem schwer erkämpften 74:66-Sieg in eigener Halle in der Hinrunde ahnen.

In dieser sehr einseitig geführten Partie zeigten Alissa Pierce und auch Vasiliki Karambatsa ihre besten Saisonleistungen. Und auch Theresa Simon war unglaublich motiviert, ging es doch gegen ihre ehemaligen Mitspielerinnen aus der Vorsaison. Fünf BG-erinnen punkteten zweistellig.

Der erste Korberfolg gelang Spielerertrainerin Klaudia Grudzien zum 2:0, die dann auch kurz darauf zum 4:1 traf. Schon in der Anfangsphase hatten die Gastgeberinnen dem konzentrierten und in der Defensive aggressiv geführten Spiel der flippo Baskets nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen.

Immer wieder war es BG-Centerin Verdine Warner, die unter dem eigenen und gegnerischen Korb Rebounds einsammelte, am Ende waren es 13. Zudem gelang Warner nach langer Zeit ein Double-Double. Erfreulich auch die 19 erfolgreichen Anspiele – allein acht von Spielmacherin Jennifer Crowder – die für eine geschlossene Mannschaftsleistung sprachen.

„Die Mannschaft hat ohne jeden Druck gespielt, weil sie wusste, dass sie nicht mehr absteigen kann“, freute sich Geschäftsführer Richard Crowder. Und mit dieser Leistung in Braunschweig ist sich Crowder sicher, dass dieses Team, egal gegen wen es in den Playoffs geht, nicht chancenlos ist.

Letzlich zeigte sich, dass der Trainerwechsel nicht zu spät vollzogen wurde. Lojo wird die Mannschaft auch in der nächsten Saison coachen.

Viertel-Ergebnisse: 8:24. 14:20 - 13:22, 15:12. BG 74: Pierce 12/2 Dreier, Simon 7/1, Crowder 4 (8 Assisists), Karambatsa 12, Dobroniak, Coleman 22/4 (8 Rebounds), Grudzien 11/1, Warner 10 (13 Rebounds), Lücken.

Beste Braunschweig: Goff 19/1, Rupnik 9, Smith 9 (12 Rebounds). wg/gsd