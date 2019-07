BG 74 Göttingen verpflichtet Cayla McMorris

Göttingen – Es geht weiter voran bei den flippo Baskets BG 74 Göttingen! Am Mittwoch gab der Frauen-Basketball-Erstligist die Verpflichtung von Cayla McMorris bekannt. Sie ist die aktuell zehnte Spielerin im Kader vom neuen Trainer Goran Lojo und die insgesamt fünfte Neue.

Die Amerikanerin spielte zuletzt beim schwedischen Erstligisten Högbo Baskets in Göteborg und zuvor in der Türkei für Ankara. Die 23-Jährige ist auf der Guard-Position zuhause und dürfte demnach die Ergänzung zu Jenny Crowder werden.

In den USA feierte McMorris große Erfolge für die Wisconsin-Universität, kam auf 13,1 Punkte im Schnitt und 6,1 Rebounds. In zehn von 26 Spielern schaffte sie ein „Double-Double“ (zweistellige statistische Werte). An der Uni studierte sie Medien und Kommunikation, war zudem in der Organisation des Uni-Teams aktiv – sie kennt also die Anforderungen eines TopTeams auf und neben dem Platz. BG 74-Trainer Lojo: „Cayla verfügt über eine Vielzahl von tollen Fähigkeiten.“ Sie stelle eine Bereicherung für jedes Team dar. haz/gsd