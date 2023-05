BG 74 im zweiten Play-off-Halbfinale gegen Opladen: Siegen oder (raus)fliegen

Korb im Blick: Göttingens Jennifer Crowder (am Ball) im Hinspiel der normalen Punktrunde gegen Opladens Charlotta Ellenrieder (10) Romy Bär (46).

Mit 42:62 verloren die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen das erste Spiel der Serie „best of three“ im Play-off-Halbfinale zum Aufstieg in die Basketball-Bundesliga beim BBZ Opladen mit dezimiertem Personal.

Göttingen – Nun kommt es am Samstag um 19 Uhr in der FKG-Halle zur zweiten, möglicherweise schon entscheidenden Partie. Doch dies will das Team des Trainergespanns Ruzica Djankic/Jonas Fischer mit einem Erfolg unbedingt verhindern, um es dann zu einem entscheidenden dritten Spiel in Opladen Hawks kommen zu lassen.

Mit nur einem Siebener-Kader waren die Veilchen in Leverkusen angereist. Der Kräfteverschleiß machte sich bemerkbar, sodass die auch physisch sehr starken Gastgeberinnen wenig Mühe hatten, dieses erste Spiel zu gewinnen. Bei den Göttingerinnen fehlten Emilie Dohrmann und Lena Wenke. Die erst 16-jährige Dohrmann wird auch Samstag aufgrund einer Ohroperation nicht dabei sein können. Lena Wenke fiel in Opladen aufgrund eines positiven Corona-Tests aus. Bei ihr bleibt abzuwarten, ob bis Samstag der Test negativ ausfällt, was die Trainer hoffen. Die sieben Spielerinnenn die das erste Spiel in Leverkusen bestritten haben, sind indes dabei.

„Wir sehen uns in der Lage, Opladen durchaus schlagen zu können und wollen uns gern im letzten Heimspiel der Saison von unseren Fans mit einem Sieg verabschieden. Wir müssen natürlich zunächst schauen, welche Spielerinnen am Wochenende zur Verfügung stehen. Mit der Unterstützung unserer lautstarken Fans ist allerdings alles möglich“, zeigen sich Ruzica Dzankic und Jonas Fischer durchaus optimistisch.

Gleichwohl ist das Opladener Basketballzentrum klarer Favorit, hatte es doch in der normalen Punktrunde der zweiten Basketball-Bundesliga, die das BBZ als Meister abgeschlossen hat, zwei Niederlagen für die Veilchen gegeben. Allerdings verlor die BG 74 in Leverkusen denkbar knapp mit 46:48 – die Zwillinge Annika und Meike Oevermann erzielten allein je zehn Punkte. Im Rückspiel setzte es jedoch eine deutliche 42:60-Niederlage, in der Viki Karambatsa mit 16 Punkte erfolgreichste BG 74-Werferin war.

Am Samstag ist einmal mehr die Defensive – ein Prunkstück der Veilchen – gefragt. Dabei gilt es, Leonie Schütter, Greta Kröger und Carlotta Ellenrieder in den Griff zu bekommen. (wg/gsd)