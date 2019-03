BG 74 ist krasser Außenseiter im Playoff-Viertelfinale

Göttingen – Nach zwei Wochen Pause gibt es für die Göttinger Erstliga-Basketballerinnen jetzt den Bonus für die Saison. Im Best-of-three-Modus treffen die flippo Baskets BG 74 auf den noch amtierenden deutschen Frauen-Meister Rutronik Stars Keltern.

Das erste Spiel steigt am Sonntag um 17.30 Uhr in der Sporthalle Dietlingen, zum zweiten Spiel erwarten die BG-Ladies den Titelträger am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr in der FKG-Sporthalle. Ein eventuelles Spiel drei wird am 7. April wieder auswärts ausgetragen.

„Wir sind krasser Außenseiter. Aber jedes Team geht in ein Spiel, um es zu gewinnen“, sagt BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder. Optimistisch stimmt ihn, dass die BGerinnen in der Hauptrunde einen 69:57-Sieg zuhause gegen den hohen Favoriten aus Keltern geschafft hatten. „Warum soll uns das nicht noch einmal gelingen?“, fragt Crowder.

Allerdings treffen die Veilchen auf ein Team, das vor allem in der Rückrunde ganz stark aufgetrumpft hatte, lediglich ein Spiel in Freiburg verlor und ansonsten acht Siege in Folge feierte. Zudem trifft mit Keltern die stärkste Offensive mit einem Schnitt von über 76 Punkten pro Spiel auf die schwächste Offensive, denn die BG 74 kam im Schnitt pro Spiel auf lediglich 57 Punkte. Gleichwohl verfügt Göttingen über die drittstärkste Defensive, ließ nur knapp über 62 Punkte pro Spiel dem Gegner.

„Es sind alle fit, wir fahren mit komplettem Team nach Keltern“, sagt Crowder. Dabei ist auch Trainer Goran Lojo. Der 43-jährige Bosnier übernimmt die BG 74 allerdings erst zur neuen Saison, hat aber schon bei den letzten beiden Hauptrundenspielen am Spielfeldrand gestanden und Spielertrainerin Klaudia Grudzien unterstützt. „Die bisherigen Spiele, bei denen er dabei war, haben gezeigt, dass wohl die Chemie zwischen Goran und der Mannschaft stimmen“, hat Crowder beobachtet. Ein Erfolg sei, so Crowder, „wenn wir ein Spiel gewinnen und somit ein drittes Spiel erzwingen können“.

Das Team des noch amtierenden deutschen Meisters ist eine Multi-Kulti-Truppe, nur zwei Deutsche spielen unter Headcoach Christian Hergenröther. Ansonsten sind nicht weniger als neun unterschiedliche Nationalitäten vertreten. Keltern schloss die Hauptrunde mit dem zweiten Platz ab, nachdem sie die Hinrunde lediglich Vierter gewesen waren, aber eine bärenstarke Rückrunde gespielt haben.

. Am Freitag findet ein Vorverkauf für das Play-Off-Heimspiel im Klubraum des FKG zwischen 18.30 und 20 Uhr statt. Dauerkarten haben beim zweiten Spiel keine Gültigkeit, die Plätze sind aber reserviert bis 19 Uhr am nächsten Mittwoch. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. wg/gsd