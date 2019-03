BG 74 mit erstem Auswärtssieg in die Playoffs?

Spezielles Spiel: Theresa Simon mit Mutter Natascha, Bruder Garvik und Vater Michael. Am Samstag spielt sie mit Göttingen in ihrer alten Heimat Wolfenbüttel.

Göttingen – Gibt es mit der Unterstützung des zukünftigen neuen bosnischen Trainers Goran Lojo (43) im vorletzten Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga der Frauen den ersten Auswärtssieg für die flippo Baskets BG 74 Göttingen?

Am Samstag (19 Uhr) müssen die Veilchen-Ladies in der Wolfenbütteler Lindenhalle bei Eintracht Braunschweig antreten und kämpfen, nachdem sie am vergangenen Sonntag gegen Chemnitz (50:47) gerade den Klassenerhalt schafften, tatsächlich noch um den Einzug in die Playoffs – was für eine verrückte Saison!

Derzeit nehmen die BGerinnen den achten, also den letzten Play-off-Platz mit zwölf Punkten ein gefolgt von Braunschweig mit zehn Punkten. Gewinnen die Göttingerinnen, ist ihnen dieser Rang nicht mehr zu nehmen. Dann ginge es im Viertelfinale gegen den Tabellenersten, zurzeit ist das der Herner TC im Modus „best of three“, wobei logischerweise Herne das Heimrecht bei einem möglichen dritten Spiel genießt.

In Auswärtsspielen war jedoch mit den BG-Frauen in dieser Spielzeit bisher kein Staat zu machen. Alle Partien gingen verloren, teilweise sogar sehr deutlich. Jetzt bietet sich im Niedersachsen-Derby aber tatsächlich die Chance, ins Playoff-Viertelfinale einzuziehen. Mit einem Sieg bei den Braunschweigerinnen wäre es perfekt, weil die Göttingerinnen bereits das Hinspiel mit 74:66 gewonnen hatten.

Für BG 74-Neuzugang Theresa Simon dürfte es ein besonderes Match werden. Sie wechselte aus Wolfenbüttel nach Göttingen, um zu studieren und Basketball zu spielen. Regelmäßig sind ihre Eltern bei den Heimspielen in der FKG-Halle, ebenso ihr Freund, der beim ASC spielende und früher im BG-Kader stehende Philipp Sprung – übrigens passend im Trikot seiner Freundin mit der Nummer 6.

Das Hinspiel gegen die Eintracht war nervenaufreibend. Das damalige noch sieglose Schlusslicht hätte fast für eine Überraschung gesorgt, doch in der entscheidenden Schlussphase war es ausgerechnet Simon, die mit zwei Dreiern in Folge den schmeichelhaften Sieg auf den Weg brachte.

Möglicherweise würde den flippo Baskets aber auch eine Niederlage mit maximal sieben Punkten Differenz für die Playoffs reichen. Denn am letzten Spiel muss Braunschweig zu den Saarlouis Royals, die um den Klassenerhalt kämpfen, die BG 74 dürfte hingegen in Marburg auf verlorenem Posten stehen, könnte sich bei Sieg der Saarländerinnen beim Tabellenzweiten eine Niederlage erlauben. wg/gsd