BG 74 vor Entscheidungs-Playoff in Opladen: Ein Sieg bis Erstliga-Rückkehr

Frauen-Basketball

+ © Hubert Jelinek/gsd Hinter dem Ball her: Göttingens Tetiana Tkachenko (am Ball) setzt sich gegen Opladens Leonie Schütter durch. © Hubert Jelinek/gsd

28 Saisonspiele haben sie bislang absolviert. Wird das 29. jetzt am Freitag zum absoluten Highlight?

Göttingen – Ab 20.30 Uhr spielen die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen im dritten und entscheidenden Halbfinal-Playoff bei den BBZ Opladen Hawks um den Aufstieg in die Damen-Basketball-Bundesliga. Schaffen sie nach der 42:62-Niederlage im ersten Spiel und dem 68:

51-Sieg zuhause vor 400 begeisterten Zuschauern den zweiten Erfolg, würden sie nach nur einem Jahr ins Basketball-Oberhaus der Frauen zurückkehren.

Sportlich gibt’s jetzt ein fifty-fifty-Spiel – alles scheint offen zu sein. Die Frage ist, ob Kapitänin Jenny Crowder & Co. die starke Leistung aus dem Heimspiel am vergangenen Samstag noch einmal in dieser Form abrufen können. Crowder war mit 23 Punkten und zehn Vorlagen („Double-Double“) die herausragende Spielerin in der zweiten Partie, knüpfte an ihre besten Auftritte überhaupt an. Doch auch die Oevermann-Zwillinge, Viki Karambatsa, Lena Wenke und Tetiana Tkachenko trugen mit zur besten Saison-Leistung bei – nicht zu vergessen Thalia Kretschmar und Lia Kentzler, die ihren Teamkolleginnen immer wieder Pausen verschafften.

Dass das Trainergespann Ruzica Dzankic und Jonas Fischer nur mit einer Achter-Rotation agieren konnte, liegt auch daran, dass sich die BG 74 von Marika Fengkohl „in beiderseitigem Einvernehmen“ getrennt hat. Sie habe sich mehr Einsatzzeit gewünscht, der aber die Trainer nicht nachkamen.

Gefragt wird am Freitag erneut eine konzentrierte Abwehrleistung sein. Am vergangenen Samstag ließen die Veilchen Ladies mit Leonie Schütter nur eine Opladenerin im zweistelligen Punktebereich (lediglich 10!) zu.

„Wenn wir so auftreten wie am letzten Samstag, dann haben wir definitiv die Chance, auch in Opladen zu gewinnen. Es ist eine Partie, beide Teams haben gezeigt, dass sie Qualität haben“, sagt Veilchen Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder.

Der Freitags-Sieger spielt am Sonntag das Finale beim feststehenden Aufsteiger Rotenburg. Der Verlierer reist zum zweiten Halbfinal-Verlierer Bochum. Nur 20 Fans dürfen dabei sein, da die Auszieh-Tribüne im Werner-Heisenberg-Gymnasium kaputt ist und die BG 74 nur Anspruch auf zehn Prozent der Hallenkapazität hat. (haz/gsd-nh)