BG-Chef Frank Meinertshagen: „Wir sind kerngesund!“

Basketball-Bundesliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Daumen hoch für die Veilchen: BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen (rechts) und Trainer Johan Roijakkers (links) bei der Präsentation von Neuzugang Mitch Creek im vergangenen April. Coach und Boss arbeiten konstruktiv zusammen, haben aber auch gegensätzliche Meinungen. © Hubert Jelinek/gsd-nh

Göttingen. Die BG Göttingen in der Länderspiel-Pause: Während Darius Carter ein Paar Tage auf Mallorca urlaubt, Penny Williams in Paris und Derek Willis in Prag ist, nimmt Geschäftsführer Frank Meinertshagen zu aktuellen Themen Stellung.