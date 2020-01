BG-Chef Meinertshagen nach dem Berlin-Coup: „Das war ein Bonus-Sieg“

Premiere am Mikro bei der „Sieges-Humba“: Der aus Berlin stammende Marvin Omuvwie rettete der BG in der letzten Minute mit drei Offensiv-Rebounds in Folge den Sieg gegen Alba. Eigentlich war Dylan Osetkowski der „Man of the Match“, doch die BG-Spieler votierten für Omuvwie.

© HUBERT JELINEK/GSD