BG-Derbysieg nach Hammonds-Dreier: Nur zwei Mal geführt, aber gewonnen

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Der Matchwinner mit einem Dreier in den Schlusssekunden: Göttingens Center Rayshaun Hammonds (links) wird von den Veilchen-Fans abgeklatscht und begeistert gefeiert. © Hubert Jelinek/gsd

Diese Veilchen rauben einem den letzten Nerv! Fast alle der vergangenen Spiele mutierten zu einem Krimi mit Drama, Spannung, Riesen-Kampf und Alfred-Hitchcock-Eigenschaften – so auch das Niedersachsen-Duell gegen die Löwen Braunschweig, das in einem unfassbaren Ende kulminierte.

Göttingen – 3,8 Sekunden vor Schluss passte Harald Frey den Ball wieder aus der Zone unter dem Korb wieder raus hinter die Dreier-Linie, wo Rayshaun Hammonds abzog – und der Dreier rauschte zum 80:

79 in den Braunschweiger Korb. Die BG-Fans unter den 3137 Zuschauern rasteten völlig aus, feierten den 16. Saisonerfolg ekstatisch und frenetisch noch eine halbe Stunde nach der Schlusssirene mit „Derbysieger, Derbysieger“-Chören.

Und völlig verrückt bei diesem Herzschlag-Finale: Im gesamten Spiel über diese spannenden 40 Minuten hat die BG tatsächlich nur ganze ZWEIMAL geführt, und zwar durch Geno Crandalls Dreier mit der Schlusssirene des ersten Viertels zum 19:18. Und eben durch den Hammonds-Dreier diesen Wimpernschlag kurz vor dem krassen Ende. Auf dem Statistik-Bogen der BBL ist dies durch die Zeile „Lead Changes“ (Führungswechsel) markiert. Also: Die BG erst hinten, dann durch Crandall vorn – dann wieder erneut bis kurz vor Schluss, ehe Hammonds’ Knalleffekt kam. Puh, durchatmen!

Dass dieser nächste Schritt in Richtung der ersten Play-offs seit 2011 superwichtig war, versteht sich von selbst.

„Ein sehr anstrengendes und schwieriges Spiel“, bilanzierte BG-Chef Frank Meinertshagen. „Das Momentum war bei den Braunschweigern. Aber dann haben sie das Fenster aufgemacht und wir haben reingeworfen. Wir genießen jetzt unsere gute Ausgangsposition für die Play-offs, brauchen aber noch ein, zwei Siege.“ Die sind vor allem für die genaue Platzierung wichtig!

Auch Coach Roel Moors war ziemlich angefasst, auch wenn der Belgier stets cool bleibt. „Ich bin unglaublich zufrieden. Was für eine unglaubliche Stimmung war das in der Halle! Die Fans haben einen großen Anteil an diesem Sieg“, zeigte er einen kleinen Anflug von Emotion.

„Braunschweig hatte viel mehr Kontrolle als wir und lag fast immer vorn. Wir haben uns zwei-, dreimal zurückgekämpft. Das zeigt, dass wir mental wieder da sind. Basketball-technisch und -taktisch sind wir nicht auf unserem besten Niveau. Aber wir haben die Energie gefunden, im letzten Viertel 30 Punkte zu erzielen. Am Ende reicht ein Punkt. Und obwohl Rayshaun Hammonds eigentlich nicht im Spiel war, trifft er den letzten Wurf.“

Highlights dieser Partie aus Sicht der BG: Mark Smith erzielte einmal mehr ein Double-Double (17 Punkte und elf Defensiv-Rebounds). Und Mathis Mönninghoff erzielte mit dem 199. und 200. BG-Dreier in Folge zum 58:66, mit dem er Ex-Dreierkönig Robert Kulawick überholte, eine neue Bestleistung bei den Veilchen: „Ich habe schon einige Derbys gegen Braunschweig erlebt. Heute aber war dieses Derby etwas ganz Besonderes – die ganze Zeit hinten gelegen und hinten raus einfach starke Nerven bewiesen und am Ende verdient gewonnen.“

Nachvollziehbar, dass die BG-Fans Matchwinner Rayshaun Hammonds zur Sieges-Humba aufforderten. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)

Nimmt Maß und visiert den Korb an: BG-Center Rayshaun Hammonds (rechts) gegen Braunschweigs Dustin Sleva. © Hubert Jelinek/gsd