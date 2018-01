BG-Frauen zum Pokal-Final Four nach Chemnitz

Göttingen. Es war schon fast abzusehen: Die DBBL-Pokalendrunde („Final Four“) wird nicht bei den BG-Ladies in der FKG-Halle ausgetragen. Stattdessen wird am 24./25. März in der Schlossteichhalle in Chemnitz gespielt. Neben den ChemCats und den Veilchen Ladies sind die beiden Favoriten Wasserburg und Keltern qualifiziert.

Wer gegen wen im Halbfinale spielt, wird demnächst ausgelost. Vor der Saison hatte die DBBL bereits das „Champions Weekend“ nach Göttingen vergeben. Zwei Events der derartigen Kategorie in ein und derselben Stadt waren unrealistisch. (haz/gsd)