BG-Frauen in den Tests weiter untergeschlagen

Göttingen. Die Frauen der BG 74 Göttingen haben das Testspiel bei Zweitligist Wolfenbüttel, bei dem sie im Mai den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga feierten, mit 73:62 (48:33) gewonnen. Wolfenbüttel trat ersatzgeschwächt an, wollte die Partie sogar absagen. „In Weiterstadt wirkte unsere Mannschaft deutlich frischer“, kommentierte BG-Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder den sechsten Test. „Die Mädels sind am Ende der langen Vorbereitungszeit langsam kaputt.“ Jetzt will Trainer Giannis Koukos etwas den Dampf rausnehmen.

In Wolfenbüttel sorgten Alissa Pierce und Jenny Crowder für jeweils 15 Punkte, Marissa Janning für 13, Casey Smith und Verdine Warner für je 12. Zudem trafen Coco Dobroniak (5) und Lea Nguyen (1). Am Mittwoch fahren die BG-Ladies zum nächsten Turnier in Göttingens polnische Partnerstadt Torun, wo sie an drei Tagen auf zwei polnische und einen schwedischen Erstligisten treffen werden. (haz/gsd)