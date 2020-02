BG Göttingen 107:95 - erst Feuerwerk, dann Zitter-Sieg

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Stärkster Auftritt seit langem: Dominic Lockhart (rechts) steuerte 19 Punkte zum Sieg gegen den MBC bei. Hier versucht er, den weißenfelser Tremmelll Darden auszuspielen. © HUBERT JELINEK/GSD

Die BG Göttingen ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der Heimpleite gegen Ulm knüpften die Veilchen mit dem 107:95 (62:45) vor 3447 Zuschauern in der wieder ausverkauften S-Arena an die vorherigen fünf siegreichen Partien in der Basketball-Bundesliga an.