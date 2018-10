BG Göttingen: 42 Punkte Differenz, höchster Sieg aller Zeiten

Hatte in Weißenfels zunächst Foulprobleme: BG-Spielmacher Michael Stockton (rechts).

Weissenfels/Göttingen. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen: Beim 105:63 (46:34) fuhr die BG Göttingen den höchsten Sieg ihrer bisherigen Geschichte in zehn Jahren Basketball-Bundesliga ein.

42 Punkte Differenz, das gab es noch nie – höchstens andersherum bei Pleiten in Bamberg oder München. Die Botschaft vom Kantersieg vor 2400 Zuschauern im Weißenfelser „Wolfsbau“: Die Veilchen sind gerüstet für das BBL-Pokal-Achtelfinale am Samstag (18 Uhr) gegen Ludwigsburg.

BG-Coach Johan Roijakkers kommentierte den überraschend hohen Auswärtserfolg auf seine ihm eigene Weise. Er lobte den Gegner und verwies darauf: „Ich weiß, wie das ohne ,Big Men‘ ist. Wir hatten letzte Saison Darius Carter und Dennis Kramer monatelang nicht dabei.“ Er spielte damit an auf die MBC-Probleme. Farr und Marelja fielen aus, deshalb holte der MBC kurzfristig noch den Tschechen Pechacek. Gebracht hat es nichts.

Alle Duelle für die Veilchen

Was hat Roijakkers an seinem Team besonders gefallen? „Wie wir unsere Foul-Probleme in der ersten Halbzeit aufgefangen haben! Da hat uns unsere große Rotation geholfen“, meinte der Niederländer, dessen Spielmacher Michael Stockton schon nach knapp fünf Minuten das zweite Foul erhalten hatte und bis zur Pause nicht mehr spielte.

Nach dem Wechsel war Stockton wieder zurück, lenkte das BG-Spiel souverän und erzielte auch noch höchstpersönlich den 101. Punkt per Dreier. Kurz zuvor hatte er die MBCer wie Slalomstangen stehen lassen und getroffen.

Überhaupt hatten die Veilchen im Angesicht des Sieges einige Schmankerl parat wie Kramers „Alley-oop-Dunk“ zum 71:43. Schon da, kurz vor Schluss des dritten Viertels, war die Partie längst entschieden. Außer dem neuen Spielmacher Lee Moore und Trevor Releford hatte Weißenfels nichts zu bieten. „Im dritten Viertel sind sie eingebrochen“, meinte Roijakkers. „Für uns war der Sieg wichtig wegen des direkten Vergleichs.“ Der könnte zum Saisonende unter Umständen zum Tragen kommen. „Wir haben in der Abwehr gut gestanden und viel getroffen“, meinte BG-Nationalspieler Dominic Lockhart. „Wir haben nie den Fuß vom Gas genommen“, sagte Joanic Grüttner. Und Mihajlo Andric: „Aus der guten Defensive resultierte eine gute Offensive.“

Der neue Serbe gehörte zu insgesamt zehn BGern, die zweistellig trafen. Auch das gab es sicher noch nie. Wurfquote, Dreierquote, Freiwurfquote, Reboundduell – alle Statistiken entschied die BG für sich. „Und selbst bei den Fouls war die BG besser“, ereiferte sich MBC-Trainer Aleksandar Scepanovic, der sein Team hart kritisierte. „Das war die schlimmste Niederlage in der Geschichte des MBC. Die BG war in allen Aspekten besser, sie war exzellent, ich gratuliere. Wir haben alles versucht, aber nichts klappte. Das Spiel war 37 Minuten zu lang für uns. Das ist unentschuldbar.“ (haz/gsd-nh)