BG Göttingen 80:79! Hammonds-Dreier ins Derby-Glück 3,8 Sekunden vor Ende

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Heftige Gegenwehr: Göttingens Norweger Harald Frey (am Ball) setzt sich gegen Braunschweigs Angolaner Jilson Bango durch. © Hubert Jelinek/gsd

Schon wieder ein irrer Krimi mit einem Drama-Sieg für die BG Göttingen! Vor 3137 Zuschauern schlagen die Veilchen die Löwen Braunschweig mit 80:79 (34:41) und machen mit dem 17. Saisonsieg den nächsten Schritt in Richtung Play-offs.

Göttingens Was für eine Stimmung in der Halle, als Rayshaun Hammonds den Ball 3,8 Sekunden vor Schluss in den Braunschweiger Korb wirft – per zehnten Dreier. Da rasten die Fans völlig aus. Im gesamten Spiel hat die BG nur zweimal geführt: Beim 19:18 zum Ende des ersten Viertels und eben zum Schluss. Unglaublich!

Bis auf den Finnen Max Besselink hat Trainer Roel Moors alle Mann an Bord. Volle Kraft voraus also gegen den Niedersachsen-Rivalen. Für Geno Crandall ist es das erste Heimspiel nach seiner Disqualifikation gegen Ulm.

Braunschweig geht erst mal 4:0 in Front, ehe Harper Kamp die ersten Punkte für die BG erzielt. Dustin Sleva bringt die Gäste mit dem ersten Dreier nach vorn, Javon Bess kontert mit dem ersten Veilchen-Dreier zum 7:9. Mehrere Fehlabspiele kennzeichnen die ersten Minuten der Göttinger, so sind die Löwen erst mal weiter vorn. Bess gleicht beim 14:14 aus. Till Pape mit zwei Freiwürfen zum 16:16. Den Clou des ersten Viertels hat aber Crandall parat: Per Buzzer-beater zirkelt der zuletzt vier Spiele gesperrte BGer die „Murmel“ zum 19:18-Viertelstand rein. Die erste Führung der Veilchen. Aber es bleibt eng, ein Match auf Augenhöhe.

Die Anfangsphase des zweiten Viertels gehört Braunschweigs Nationalspieler David Krämer. Zwei Freiwürfe, ein Zweier, ein Dreier, ein Zweier zur 30:21-Führung – da nimmt Moors die erste Auszeit. Göttingen verteidigt schon wieder mal zu nachlässig, weil auch die Dreier nicht fallen. So vergrößert sich der Vorsprung der Löwen auf 35:21. Auszeit zwei der BG –mit deutlichen Worten von Coach Moors. Und nur zwei Zähler in sechs Minuten – schwach, BG! Wenig läuft zusammen, die Angriffe wirken verkrampft. Erst drei Minuten vor Ende des zweiten Abschnitts gelingt Rayshaun Hammonds per Dreier das 24:37. Mühsam nährt sich die BG, Smith netzt zwei Mal ein und legt noch einen Dreier zum 31:39 nach. Braunschweigs Sleva kassiert ein Unsportliches Foul, Harald Frey netzt alle drei Freiwürfe ein. Ballbesitz bleibt bei der BG, aber Hammonds verdaddelt den Ball. Chance vertan. Stattdessen besorgt Löwe Robin Amaize den 34:41-Halbzeitstand. 36 Prozent Trefferquote, dabei nur fünf von 17 – das ist viel zu wenig.

Halbzeit zwei beginnt mit Papes drittem Foul. Und Kamp kassiert ebenfalls sein drittes wenig später. Pape trifft zwei Mal zum 40:45, kurz danach dann per Dreier zum 43:46. Und der nächste Krimi nimmt seinen Lauf., auch weil Hammonds sich ein Technisches Foul abholt. Und Pape kassiert sein viertes. Dann ist die BG auf 48:51 heran, doch sie verliert schlampig den Ball. die Löwen wieder auf 55:48 weg. Und wenig später sogar wieder auf 62:50 nach 30 Minuten. Einfach zu viele Unkonzentriertheiten auf Veilchen-Seite. Mit Schluss des dritten Viertels bekommen die Löwen noch zwei Freiwürfe nach einem Crandall-Foul, die Amaize verwandelt.

Zu Beginn des Schlussdurchgangs sind die Braunschweiger erst mal wieder auf 66:52 weg, ehe sich endlich auch mal Mathis Mönninghoff zeigt – mit zwei Dreiern zum 58:66. Aber die Veilchen kämpfen wie die Berserker, unterstützt von den Fans, die jeden Korb frenetisch bejubeln. Dreier von Bess zum 65:69, Zweier von Frey zum 67:69, da toben die Zuschauer!

Bei den Löwen scheidet Turudic mit dem fünften Foul aus, bei der BG Till Pape. Irre Spannung in der Halle. Frey gleicht zum 75:75 aus. Die Schlussphase ist an Drama nicht zu überbieten: Krämer per Dreier zum 75:78, Hammonds zum 77:78. Amaize trifft nur einen Freiwurf zum 77:79. Auszeit BG. Dann der Pass von Frey raus aus der Zone zu Hammonds hinter die Dreier-Linie, der nimmt Maß und haut die Kugel zum 80:79 rein. Da explodiert die Arena. Unfassbar. Unglaublich. Die Playoffs rücken wieder ein Stück näher.

„Was für eine Stimmung“, lobt Coach Moors erneut die Fans. „Sie haben wieder Anteil am Sieg! Braunschweig hatte mehr Kontrolle über das Spiel, aber wir waren mental da. Technisch und taktisch waren wir aber nicht gut. Hammonds war komplett nicht im Spiel.“ Egal! Die Fans feiern diesen wieder unglaublich wichtigen Derby-Sieg noch lange in der Halle in bester Laune.

BG: Hammonds 12/davon 2 Dreier, Edwards, Frey 11/1, Crandall 5, Boakye, Smith 17/1, Wüllner, Mönninghoff 6/2, Kamp 6, Pape 12/1, Bess 11/3, Giotis.

Beste Braunschweiger: Krämer 22/2, Amaize 16/1, Sleva 10/1. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)