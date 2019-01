BG Göttingen 91:85 gegen Berlin: Veilchen einfach wunderbar

Basketball Bundesliga

Penny williams und Berlins Joshiko Saibou kämpfen um den Ball. rechts Joanic grüttner.

Göttingen – Am Ende dieses denkwürdigen Abends stand die Halle völlig kopf. Jubelchöre, wildfremde Menschen lagen sich in den Armen nach einer Meisterleistung, einem unfassbaren Kampf mit nur acht eingesetzten Spielern beim Sensationssieg der Veilchen gegen den haushohen Favoriten Alba Berlin. 3447 Zuschauer in der erstmals bei einem Punktspiel in dieser Saison ausverkauften S-Arena feierten den 91:85 (50:44)-Erfolg des Außenseiters.