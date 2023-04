BG Göttingen 92:74 in Würzburg - erste Playoffs seit 2011 perfekt!

Von: Helmut Anschütz

Ein Jubelschrei der Freude: BG-Headcoach Roel Moors ballt die Fäuste und brüllt nach dem Sieg in Würzburg seine Zufriedenheit raus. © Imago / Heiko Becker

Ja, ja, ja – sie haben es geschafft! Die BG Göttingen zieht nach zwölf langen Jahren (2011) erstmals wieder in die Playoffs der Basketball-Bundesliga ein.

Würzburg/Göttingen – Vor 2519 Zuschauern gewinnen die Veilchen bei den Würzburgs Baskets mit 92:74 (52:44) und machen die Endrunde damit im viertletzten Hauptrundenspiel perfekt. Riesen-Jubel bei Coach Roel Moors und seinem Team.

Der Trainer ballt die Fäuste, die Spieler legen ein wildes Tänzchen vor den wenigen BG-Fans hin. „Diesen Sieg will ich genießen, heute will ich mich nur freuen“, sagt Moors ergriffen im MagentaSport-Interview.

Bei den Göttingern fehlt der nachverpflichtete Rob Edwards wegen Rückenproblemen. In der Startformation bringt Coach Moors Geno Crandall statt Mark Smith und Rayshaun Hammonds für Harper Kamp.

Würzburg-Spielmacher Cameron Hunt bringt seine „Roten“ per Dreier in Front. Till Pape erzielt die ersten Göttinger Punkte - und sorgt auch für die erste Gästeführung beim 6:5. Rayshaun Hammonds stellt auf 10:7, doch die Baskets starten dann einen 7:0-Lauf und Felix Hoffmann trifft per Dreier zum 17:12 für die Mainfranken. Die Würzburger weiter vorn, doch Harald Frey und Smith verringern den BG-Rückstand nach den ersten zehn Minuten auf 22:26.

Nach einem Unsportlichen Foul von Colin Welp verwandelt Mathis Mönninghoff alle drei Freiwürfe zum 27:28-Anschluss. Die Göttinger legen mit einem Dreier von Javon Bess eine 13:4-Serie hin und führen durch Mönninghoffs Dreier 35:30, verspielen ihr Momentum aber postwendend wieder zum 37:37.

In der Folge sind die Veilchen aber am Drücker, sie wirken etwas konzentrierter als die Baskets. Crandall scort sechs Punkte - sein bestes Spiel bis dahin nach seinen vier Spielen Sperre. Beim 47:40 für die Göttinger handelt sich Würzburg-Coach Sasa Filipovski ein Technisches Foul ein, Pape trifft den fälligen Freiwurf zum 48:40. Frey und Smith bauen die Führung auf 52:41 aus, ehe Stanley Whittaker noch einen Dreier für die Gastgeber versenkt. 52:44 für die BG zur Halbzeit, das schaut ordentlich aus.

Und es bleibt auch so! Mit einem 8:0-Lauf ziehen die Veilchen auf 60:48 weg. Pape netzt den nächsten Dreier zum 65:55 ein, nach 30 Minuten liegen die Göttinger mit 72:59 in Front. Da wird doch wohl nichts mehr anbrennen?

Nein, die BG bleibt cool, vor allem der „Eiskalt-Harald“ aus Norwegen. Frey schweißt einen Dreier als Buzzer-beater rein zum 79:68, gerade als Würzburg etwas Lunte gerochen hat. Zuvor hat der Blondschopf nur einen von fünf getroffen.

Und nachdem Mark Smith sein erneutes „Double-Double“ (19 Punkte 10 Assists) vollgemacht hat, nagelt Frey noch einen Dreier ins Baskets-Netz zum 82:72. Eben ganz „Harry cool“! Bess und Smith verwandeln die Dreier acht und neun, da wird"s sogar noch richtig deutlich für die BG. Um 20.49 Uhr ist der BG-Traum dann Realität. Endlich mal wieder die „Post-Season“ erreicht, vielleicht dann sogar gegen den FC Bayern Basketball - die Münchener kommen am Sonntag (18 Uhr) zum drittletzten Heimspiel in die S-Arena.

„Wir haben überzeugend gespielt“, lobt Moors sein Team. „40 Minuten eine gute Leistung!“ Und auch Kapitän Harper Kamp ist happy, ist so aufgeregt, dass er gut Deutsch sprechend im TV ins Englisch verfällt: „Ich bin sehr stolz aufs Team. Das sind so viele gute Jungs. Die Ambitionen sind da, noch weiter zu gewinnen.“ Die Rückfahrt aus Würzburg - diesmal in Vans statt Bus - ist eine einzige Jubel-Tour! Die Veilchen haben sie sich verdient!

BG: Hammonds 5, Frey 16/davon 3 Dreier, Crandall 13, Boakye, Smith 19/1, Ani, Wüllner, Mönninghoff 6, Kamp 4, Pape 19/2, Bess 10, Giotis.

Beste Würzburger: Whittaker 23/1, Hunt 18/2. (Helmut Anschütz/gsd)