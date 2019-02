BG Göttingen: Am Ostersonntag gibt es Basketball gegen Gießen

Göttingen – Die Basketball-Bundesliga GmbH (BBL) hat die letzten Spiele dieser Saison terminiert. Am klassischen Samstags-Termin werden nur noch zwei Heimspiele (gegen Frankfurt und den MBC) der noch sieben ausstehenden Heimspiele ausgetragen.

Die Heimpartie gegen Gießen wird Ostersonntag ausgetragen, das Heimspiel gegen Ulm am 1. Mai. Das letzte Heimspiel gegen Ex-BG-Trainer John Patricks Ludwigsburger steigt an einem Freitag. Das Derby in Braunschweig wird mittwochabends ausgetragen, die Auswärtspartie gegen Bremerhaven ist in der Bremer ÖVB-Arena.

Der Kartenvorverkauf für die letzten drei Partien startet am kommenden Donnerstag, 28. Februar, um 10 Uhr. Tickets gibt es in der BG-Geschäftsstelle (Schützenplatz 2, Göttingen), bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen, an der Ticket-Hotline unter 0180/60 50 400 und im Online-Ticketshop (Link unter www.bggoettingen.de). Ebenfalls noch erhältlich ist die Rückrunden-Dauerkarte für die sieben verbleibenden Veilchen-Heimspiele vom 3. März bis zum 10. Mai. haz/gsd-nh

Die restlichen BG-Termine

So., 31.03., 15:00: BG – Oldenburg

Sa., 13.04., 18:00: BG – MBC

So., 21.04., 15:00: BG – Gießen

Mi., 01.05., 15:00: BG – Ulm

Fr., 10.05., 19:00: BG – Ludwigsburg

So., 03.03., 15:00: BG – Rasta Vechta Sa., 09.03., 18:00: BG- Frankfurt So., 17.03., 15:00: Bonn – BGSa., 06.04., 20:30: Bayreuth – BGMi., 17.04., 20:30: Braunschweig – BGSo., 28.04., 15:00: Bremerhaven – BGFr., 03.05., 20:30: Crailsheim – BGSo., 12.05., 18:00: Jena – BG