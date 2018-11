BG Göttingen: BBL legt weitere Termine fest

Göttingen. Die Basketball-Bundesliga GmbH (BBL) hat sieben weitere Termine bekannt gegeben. Die BG Göttingen startet in 2019 mit zwei Heimspielen gegen Nordklubs: Erst das Duell gegen Braunschweig, dann kommt Bremerhaven.

Nach dem Auswärtsspiel in Gießen ist das München-Spiel für den 22. Januar geplant. „Wir warten aber noch auf das Okay der GöSF, dass wir die S-Arena bekommen.“ Gewöhnungsbedürftig auch, dass das Rückspiel in München so schnell hinterher folgt. Und auch, dass in fünf Tagen mit Bayern und Alba zwei Kracher in Folge kommen. (haz/gsd)

DIE TERMINE

Mi., 2.1., 19 Uhr: BG - Löwen Braunschweig Sa., 5.1., 20.30 Uhr: BG - Eisbären BremerhavenFr., 11.1., 20.30 Uhr: Gießen 46ers - BG Di., 22.1., 20.30 Uhr: BG - FC Bayern München Sa., 26.1., 18 Uhr: BG - Alba BerlinSo., 3.2, 15 Uhr: Brose Bamberg - BG So., 10.2., 15 Uhr: Bayern München - BG