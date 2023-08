BG Göttingen beim MBC: Erster Test ohne ein Trio

So war’s vergangene Saison: BG-Routinier Matthis Mönninghoff (am Ball) gegen den MBCer Callison. © Hubert Jelinek/gsd

„Ich bin gespannt, wie es läuft“, sagt Olivier Foucart (39). Das dürfte nicht nur der neue Trainer der BG Göttingen sein, sondern auch die Beteiligten rund um den südniedersächsischen Basketball-Bundesligisten.

Göttingen – Um 17 Uhr treten die Veilchen in Halle an der Saale („SWH.arena“, Nietlebener Straße) beim Erstliga-Konkurrenten Syntainics MBC Weißenfels an.

Ein Duell auf Augenhöhe zum Testspiel-Auftakt, zumindest was die Spielklasse anbelangt.

„Wir haben jetzt zwei Wochen hart gearbeitet“, sagt Foucart. Jetzt will er sich einen ersten Eindruck verschaffen über sein bis auf Harper Kamp, Mathis Mönninghoff und Peter Hemschemeier (sowie Nick Boakye und Max Wüllner) neu zusammengestelltes Team.

Kleines Problem schon zum Start: Kamp wird nach seiner Knieverletzung im zweiten Viertelfinal-Playoff bei Bayern München noch geschont, Hemschemeier fehlt wegen Magenproblemen und auch der (wohl) als Starting- Pointguard eingeplante Deondre Burns ist nach seiner Sprunggelenksblessur aus dem ersten Training nicht dabei.

„Das Ergebnis ist nicht so wichtig, ich möchte die Mentalität der Spieler sehen“, sagt Coach Foucart. „Mein Team ist wichtig. Ich möchte die Spieler kennenlernen, sie sollen jetzt ihre Rolle in der Mannschaft finden. Das Fein-Tuning fängt jetzt an.“

Der MBC (neuer Trainer Predrag Krunic) hat schon den ersten Test hinter sich, gewann Mittwoch 93:89 bei Kooperationspartner BSW Sixers. Der erst Dienstag beim MBC eingetroffene Serbe Stefan Bircevic gibt sein Debüt, der Einsatz von „Big John“ Bryant klärt sich kurzfristig. Bekannte Namen beim MBC sind noch Kostja Mushidi, Martin Breunig, Stephon Jelks und Charles Callison. (haz/gsd-nh)