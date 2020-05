BG Göttingen bestätigt Verpflichtung von Ersek für Final-Turnier

Die BG Göttingen hat ihren Kader für das BBL Final-Turnier noch einmal erweitert. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen leiht den Guard Erol Ersek vom FC Bayern München für das Turnier in München aus und bestätigte damit die HNA-Meldung vom Mittwoch nach einer Meldung eines österreichischen Online-Portals, das den Wechsel bekanntgemacht hatte.

Da der 21-jährige Österreicher ein U23-Spieler mit Doppellizenz ist, zählt er nicht in das Nachverpflichtungskontingent (maximal zwei Spieler pro Team). „Wir wollen für das Turnier bestmöglich vorbereitet und auch in der Lage sein, auf mögliche Verletzungen zu reagieren“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. „Wir bedanken uns bei Bayern München für die Kooperation.“ Ersek trainiert bereits seit der vergangenen Woche mit den Göttingern.

Der Österreicher startete seine Basketball-Karriere in seinem Heimatland bei den DC Vienna Timberwolves. 2016 wechselte er im Alter von 17 Jahren in das Jugend-Programm des FC Bayern München und wird seitdem in der ProB-Mannschaft der Süddeutschen eingesetzt. In der aktuellen Saison kam Ersek in 20 Spielen auf durchschnittlich 29 Minuten Einsatzzeit pro Partie, in denen er 8,8 Punkte erzielte, 2,7 Rebounds holte und 3,4 Assists gab.

Nach 2,06m-Center Jito Kok und Rückkehrer Leon Williams (beide aus den Niederlanden) sowie Trainingsspieler Jannes Hundt ist Ersek der vierte Spieler, den die Veilchen nachverpflichtet haben.haz/gsd-nh Foto: BARMER 2.BBL/NH