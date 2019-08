BG Göttingen bestreitet neun Testspiele

Göttingen – Vorm Start in die elfte Saison in der Basketball-Bundesliga bestreitet die BG Göttingen neun Testspiele. Sechs davon sind öffentlich, drei werden wie schon den vergangenen Jahren nicht-öffentlich ausgetragen.

Zum ersten Mal können die Veilchen-Fans ihre Mannschaft am 31. August selbst in Augenschein nehmen. Dann geht es in der Sparkassen-Arena gegen das belgische Team von Hubo Limburg United. Nur einen Tag später sind die Leuven Bears ebenfalls aus Belgien in Göttingen zu Gast.

Zuvor reist die BG ebenfalls wie schon in den vergangenen Jahren ach Belgien und spielt in Aalst und Antwerpen – gewissermaßen zugleich auch eine Team-building-Maßnahme.

Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit gibt es gegen Erstliga-Absteiger Jena, Zweitligist Hagen (mit Ex-Kapitän Dominik Spohr) und das Bundesliga-Überraschungsteam Vechta. Geplant ist eine Team-Präsentation für die Fans. Ort und Zeitpunkt sind noch offen.

Saisonvorbereitung im Überblick

Freitag, 23. August: Crelan Okapi Aalstar – BG Göttingen (18 Uhr, Aalst, Belgien)

Samstag, 24. August: Telenet Giants Antwerpen – BG Göttingen (15 Uhr, Antwerpen, Belgien)

Samstag, 31. August: BG Göttingen – Hubo Limburg United (18 Uhr, Sparkassen-Arena)

Sonntag, 1. September: BG Göttingen – Leuven Bears (18 Uhr, Sparkassen-Arena)

Samstag, 7. September: Belfius Mons-Hainaut – BG Göttingen (17 Uhr, Arena Trier)

Sonntag, 8. September: medi bayreuth/RÖMERSTROM Gladiators Trier – BG Göttingen (14:30/17 Uhr, Arena Trier) gsd/nh