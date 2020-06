BG Göttingen bricht zum Finalturnier nach München auf

Basketball-Bundesliga

+ © HUBERT JELINEK / GSD Doppelfunktion: Domenik Theodorou ist hier als Athletiktrainer d er BG Göttingens mit Spielmacher Bennet Hundt beim Medizincheck beschäftigt. © HUBERT JELINEK / GSD

Er muss zurzeit wirklich an alles denken! Domenik Theodorou (34) ist bei der BG Göttingen der Organisationschef für das Finalturnier in München, an dem die Veilchen mit neun weiteren Teams ab Samstag teilnehmen. Bereits am Donnerstag setzt sich der lila Tross per Bus in die bayrische Metropole in Gang.