BG Göttingen: Doppel-Training unterm Tannenbaum und zu Silvester

Göttingen. Auch in diesem Jahr kennt der Spielplan in der Basketball-Bundesliga keine Gnade. Über die Feiertage wird komplett durchgespielt, selbst zu Weihnachten und über den Jahreswechsel wird deshalb auch bei der BG Göttingen so weitergemacht, als ob es ganz gewöhnliche Wochen wären. So hat Coach Johan Roijakkers nicht zum ersten Mal Training unterm Tannenbaum angesetzt.

Über die Feiertage bestreiten die Veilchen bis zum 5. Januar fünf Spiele:

22. Dezember, 20.30 Uhr: Pokal-Viertelfinale gegen Brose Bamberg.

26. Dezember, 15 Uhr: Punktspiel gegen Bamberg.

29. Dezember, 20.30 Uhr: Punktspiel in Vechta.

2. Januar, 19 Uhr: Punktspiel gegen Braunschweig.

5. Januar, 20.30 Uhr: Punktspiel gegen Bremerhaven.

Ein hartes Programm für die in der Tabelle auf Platz 14 abgerutschte BG. Roijakkers kennt aber kein Erbarmen. Am zweiten Tag vor einem Spiel wird vormittags und nachmittags trainiert, einen Tag vorm Spiel nur einmal. Das ist diese Woche vor dem Pokalspiel gegen Bamberg normal, doch der zweite Tag vor dem Liga-Match gegen die Franken ist Heiligabend. Um 16 Uhr geht’s nochmal in die eigene Trainingshalle zur Vorbereitung auf die Partie am zweiten Weihnachtstag.

Begehrte Weihnachtsspiele

Genauso sieht es über den Jahreswechsel aus. Am Silvestertag ist zweimal Training angesetzt (zwei Tage vorm Derby gegen Braunschweig), am Neujahrstag geht es einmal unter die Körbe. Eine dicke Silvester-Party ist da ebenso wenig drin wie ein voluminöses Gänseessen zu Weihnachten.

Auch völlig unmöglich sind Heimatbesuche der US-Amerikaner bei Eltern und Freunden. So muss auch Penny Williams mit seinem Sohn Penny Junior und Ehefrau Shariece in Göttingen bleiben. Mathis Mönninghoff und seine Frau Catharina haben ihr „Christkind“ bereits am 27. September bekommen, als Stammhalter Leno zur Welt kam – das erste Weihnachten zu dritt der kleinen Familie.

Bei den deutschen Spielern sind wenigstens Besuche von Eltern und Angehörigen möglich. Dominic Lockharts Mutter Sigrid und Bruder Malcolm sind aus Wetzlar beim BG-Nationalspieler zu Besuch, auch Freundin Lotta ist natürlich beim Sportler-gerechten Weihnachtsessen dabei.

Der BG-Serbe Mihajlo Andric hat Freundin Aleksandra an seiner Seite, Derek Willis seine Frau Keely. BG-Kapitän Michael Stockton war letztmals Weihnachten 2011 bei seinen Eltern John und Nada in Spokane (USA) zuhause.

Heimspiele am zweiten Weihnachtstag sind bei allen Klubs nicht nur in der Basketball-Bundesliga, sondern auch in der Handball-Bundesliga oder in der Deutschen Eishockey-Liga heiß begehrt – sie garantieren fast immer sehr volle oder sogar ausverkaufte Halle. (haz/gsd)