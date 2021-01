BG Göttingen droht Abstiegsplatz bei Pleite gegen Vechta

Basketball-Bundesliga Männer

+ © Christian Becker/nh Bitte wiederholen! Der BG-Brite Luke Nelson (rechts) kam im Oktober 2020 beim 99:87-Sieg im BBL-Pokalspiel gegen Vechtas Belgier Jean Salumu und dessen Team auf 17 Punkte und zehn Vorlagen. © Christian Becker/nh

Der letzte Sieg ist nun auch schon wieder fast drei Wochen her. Am 2. Januar gewann die BG Göttingen mit 92:90 in Gießen, kassierte danach in Frankfurt und gegen Ulm zwei ihrer insgesamt acht Niederlagen in den vergangenen neun Spielen. Am Freitag (19 Uhr, MagentaSport) kommt nun der SC Rasta Vechta zu den Veilchen in die S-Arena.