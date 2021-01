BG Göttingen eine Halbzeit wie ein Abstiegskandidat

Basketball-Bundesliga Männer

+ © Joachim Storch Sieht nach Leichtigkeit aus, wie Aubray Dawkins und Mathis Mönninghoff nach dem Ball zu greifen versuchen. Doch viel zu viel ging in Frankfurt daneben. Rudi Völlers Sohn Marco beobachtet das Göttinger Fingerspiel. © Joachim Storch

Wenn es noch eines Belegs über die Lage und Situation der BG Göttingen bedurft hätte, so wurde er am Sonntag bei der herben 63:81-Pleite der Veilchen in Frankfurt geliefert: Die Südniedersachsen kämpfen in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga an zwei Fronten – sportlich und wirtschaftlich geht es wohl nur ums Überleben.