Basketball-Bundesliga

+ © Hubert Jelinek/gsd Gibt es am Samstag akustische und optische Unterstützung oder nicht? Die treuen und leidenschaftlichen Anhänger der BG Göttingen auf der Fan-Tribüne hinter einem der Körbe. © Hubert Jelinek/gsd

Das Thema Corona-Virus hält auch die beiden Göttinger Basketball-Bundesligisten weiter in Atem. Was passiert mit den am Samstag angesetzten Spielen der BG Göttingen (18 Uhr gegen Bayreuth) in der 1. Liga der Männer und dem letzten Hauptrundenspiel der flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Frauen-Bundesliga bei den GiroLive Panthers in Osnabrück?