BG Göttingen gegen Crailsheim: Duell der Dreier-Asse

Göttingen. Mikrofon in der Hand – und dann die Sieges-Humba! So haben die Fans der BG Göttingen Brion Rush in der vergangenen Saison des Öfteren erlebt.

Das Foto zeigt den Basketball-Wandervogel nach dem Veilchen-Sieg am 25. März diesen Jahres gegen Bamberg (105:98). Der routinierte US-Boy hat eine starke Saison im Team von Trainer Johan Roijakkers gespielt, begeisterte die Zuschauer immer wieder mit starken Dreier-Serien. Gegen München gelangen ihm sieben Stück bei insgesamt 35 Punkten. Inzwischen hat Rush aber wieder den Klub gewechselt, spielt jetzt für den sonntäglichen BG-Gegner Crailsheim, der nach drei Pleiten gegen Jena (101:78) zum ersten Sieg kam.

Es gibt also ein Wiedersehen mit Rush, der nun für die andere Seite spielt und trifft. Und so spricht viel dafür, dass es am Sonntag um 15 Uhr in der S-Arena ein Duell der Dreier-Asse gibt. Denn nicht nur Brion Rush kann Dreier werfen, sondern die aktuellen Veilchen ebenso – und wie!

Mit 46 Prozent Erfolgsquote bei den Dreiern ist die BG die derzeit beste Mannschaft in der Bundesliga in dieser Statistik. Und hinter dem Zweiten Alba Berlin (43,5 Prozent) taucht schon Aufsteiger und Rückkehrer Crailsheim mit 41,5 Prozent auf. Es könnte Sonntag ein interessanter Wettbewerb mit beiderseitigen Treffern „vom Parkplatz“ werden.

Williams auf BBL-Platz neun

Ganz so gut wie bei den Veilchen läuft es für Rush (letzte Saison BBL-„Dreierkönig“!) bei den Hakro Merlins, die vom Finnen Tuomas Iisalo gecoacht werden, noch nicht. Derzeit steht er bei 6,5 Zählern pro Partie bei 25 Minuten Einsatzzeit.

Weitaus erfolgreicher sind der neue Crailsheimer Shooting Guard Ben Madgen mit starken 19,5 Punkten im Schnitt. Der Amerikaner kam aus Vilnius (Litauen) ins Schwabenland. In der BBL-Scorerwertung ist Madgen derzeit Fünfter, auf Rang neun liegt Göttingens Neuzugang Penny Williams. Zweistellig scorten bei den „Zauberern“ bislang noch Power Forward Joseph Lawson (14,5) und Spielmacher Frank Turner (13,0). Ein auch in Göttingen immer noch bekannter Name bei den Crailsheimern ist Konrad Wysocki. Mit seinen inzwischen schon 36 Jahren ist der Ex-BGer längst ein Urgestein bei seinem Klub.

Die BGer gehen mit einem ganz speziellen Aspekt in die Partie gegen den einstigen Zweitliga-Weggefährten. Mit drei Siegen und nur einer (Auftakt-)Niederlage zuhause gegen Bonn hat sich das Roijakkers-Team in eine gute Lage manövriert. Roijakkers warnt aber: „Crailsheim geht nach dem ersten Sieg mit viel Selbstvertrauen ins Spiel.“

Und nun folgen mit den Heimspielen gegen Crailsheim und nach dem schweren Auswärtsspiel in Berlin gegen Jena zwei Partien gegen Kontrahenten, die im Gegensatz zu Liga-Überflieger München nicht unschlagbar erscheinen. Gut möglich, dass gegen die Schwaben und die Thüringer durchaus etwas drin ist, womit sich die Situation der Veilchen weiter verbessern könnte.

Die Knöchelblessur von Penny Williams kurz vor Schluss in Frankfurt stellte sich als nicht gravierend heraus. Roijakkers: „Penny spielt.“ • Der Schützenplatz steht für die nächsten drei Heimspiele nicht als Parkplatz zur Verfügung. (haz/gsd-nh)