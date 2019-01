BG Göttingen: Gegen die Eisbären muss ein Sieg her

Basketball Bundesliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd Einer macht sich ganz lang: Darius Carter (Mitte) von der BG Göttingen fischt mit dem Arm hinter dem Ball her. Rechts neben ihm Braunschweigs Ex-Veilchen Sc ott Eatherton (43) und der BGer Dominic Lockhart (3). © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Es ist das Duell der Verlierer: Die BG Göttingen hat die vergangenen neun Spiele in der Basketball-Bundesliga (plus das Pokal-Match gegen Bamberg) verloren, die Eisbären Bremerhaven gingen zuletzt achtmal als Verlierer vom Parkett. Am Samstag (20.30 Uhr) treffen die beiden Teams im Nord-Duell aufeinander. Eine Serie wird auf alle Fälle reißen.