BG Göttingen: Gute Fahrt im neuen Luxus-Bus

So sieht er aus, der neue Bus von Basketball-Bundesligist BG Göttingen, den Christoph Dierkes fährt.

Darauf waren alle Fans der BG Göttingen gespannt: Wie sieht der neue Luxus-Bus des Basketball-Bundesligisten aus, mit dem er jetzt immer durch Deutschland tourt?

Am Mittwochmittag wurde dieses kleine Geheimnis gelüftet. Frühzeitig vor der Abfahrt zum ersten Auswärtsspiel beim Mitteldeutschen BC stand das frisch gebrandete Gefährt zwischen Sparkassen-Arena und Trainingszentrum.

Selbst Fahrer Christoph Dierkes (vordere Tür) von der Firma Hecker-Reisen aus Liebenau bei Hofgeismar packte dann beim Beladen mit an. Er fährt nicht nur die Veilchen, sondern auch Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies. Für die weiten Touren wie zum Beispiel nach München ist ein zweiter Fahrer mit an Bord des Busses, der fast ganz in Lila gehalten ist.

Auf das Heck kommen demnächst noch die Fotos der Fans, die sich für 20 Euro ablichten ließen und nun zwei Jahre mit der BG unterwegs sein werden. (haz/gsd)Foto: Helmut Anschütz/gsd