BG Göttingen hofft gegen Würzburg auf ersten Heimsieg

Göttingen. Kann die BG Göttingen die beiden positiven Ergebnisse mit den Siegen beim Mitteldeutschen BC in der Meisterschaft und dem überraschenden Erfolg im Pokal gegen Ludwigsburg mitnehmen in das zweite Heimspiel der Basketball-Bundesliga gegen s.Oliver Würzburg?

Die Mainfranken sind am Sonntag um 15 Uhr in der S-Arena zu Gast.

Nach dem Abgang des charismatischen Coaches Dirk Bauermann wurde bei den Würzburgern einmal mehr so ziemlich alles umgekrempelt. Mit Dennis Wucherer (früher Gießen, zuletzt Zweitligist Köln) kam ebenfalls ein neuer Coach, der nun – ebenfalls einmal mehr – für den Aufschwung am Main sorgen soll. Dazu muss der ehemalige Nationalspieler eine neue Mannschaft formieren, nachdem gleich elf Spieler den Klub verlassen haben. „Denis Wucherer hat einen wettbewerbsfähigen Kader zusammengestellt, der um die ersten sechs Plätze in der easyCredit BBL mitspielen kann“, sagt Roijakkers.

Der gravierendste Verlust dürfte sicher Nationalspieler Robin Benzing sein, der zu Besiktas Istanbul wechselte. Auch Maurice Stuckey (Bamberg), Dejan Kovacevic (Braunschweig) und Owen Klassen (Ludwigsburg) wechselten innerhalb der Bundesliga.

Nur Loncar ist geblieben

Auf der anderen Seite bedienten sich die Würzburger ebenso bei anderen deutschen Erstligisten. So holte man Jordan Hulls aus Bremerhaven, Florian Koch aus Ludwigsburg, Badu Buck aus Berlin, Skyler Bowlin aus Jena, Brad Loesing aus Oldenburg und Johannes Richter aus Erfurt. Auch die Neuzugänge Cameron Wells (zuletzt Varese/Italien, zuvor Gießen) und Gabriel Olaseni (zuletzt Fuenlabrada/Spanien, zuvor Gießen) haben früher für deutsche Bundesliga-Teams gespielt. Was damit auffällt: Wucherer scharte mit Olaseni, Wells und auch Bowlin drei Akteure seiner Gießener Zeit um sich. „Die vielen Spieler, die aus gemeinsamen Zeiten in Gießen zu ihm zurückgekehrt sind, bedeuten auch eine Art von Kontinuität“, so Roijakkers.

Dazu kommen noch die Amerikaner Perry Ellis (Cantu/Italien) und Xavier Cooks (Winthrop University). Vom Stamm-Team der vergangenen Saison geblieben ist nur Kresimir Loncar. Zum erweiterten Kader zählt auch der ehemalige BG-Nachwuchsspieler Philipp Hadenfeldt.

In der Liga absolvierte Würzburg bisher nur das Heimspiel gegen den fränkischen Nachbarn Bamberg, das 80:84 verloren ging. Zweistellig trafen dabei Olaseni, Hulls, Koch, Bowlin und Ellis – Statistik-Werte, die aber noch kaum aussagekräftig sind.

Im Pokal trafen beide Teams erneut aufeinander, diesmal siegte Bamberg zuhause 92:74. Auf das erste Erfolgserlebnis warten der Würzburger in der neuen Saison also noch. Die Veilchen wollen es am Sonntag jedenfalls verhindern. Die ersten beiden Siege werden die BGer beflügelt haben.

Keine Parkplätze

Wegen des am Sonntag stattfindenden „Streetfood Festivals“ stehen auf dem Schützenplatz keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. (haz/gsd-nh)