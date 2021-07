BG Göttingen holt Jeff Roberson: Import-Kontingent jetzt voll

Neuer Texaner im Team

Die BG Göttingen hat ihren Kader für die Saison 2021/22 vorerst komplettiert. Jeff Roberson (24) wechselt aus der NBA G-League von Greensboro Swarm (USA) zum Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen.

Göttingen – Der US-Forward (1,98 m) erhält einen Einjahresvertrag.

Damit haben die Veilchen jetzt sechs Import-Spieler (Baldwin, Brown, Bryant, Dickey, Toolson) unter Vertrag, womit dieses Kontingent vollständig ist. Fehlt jetzt noch ein sechster deutscher Spieler (bisher Mönninghoff, Vargas, Kamp, Hujic, Hartwich).

„Jeff kann auf der Position drei oder vier spielen. Er verfügt über einen hohen Basketball-IQ und eine gute Einstellung in der Defensive“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Für Jeff kommt das Team an erster Stelle, sodass er das geben wird, was die Mannschaft benötigt. Ich zähle auf ihn als ‚Glue Guy‘.“ Er soll das Team „zusammenkleben“.

In der vergangenen Saison absolvierte der Texaner Roberson in der aufgrund der Corona-Pandemie verkürzten NBA G League im Februar und März 2021 elf Partien für Greensboro. Dabei stand der Forward im Schnitt rund 21 Minuten auf dem Parkett, erzielte 8,0 Punkte (45 Prozent Dreier-Trefferquote), holte 3,9 Rebounds und gab 1,2 Assists. Schon in der Saison 2019/20 trug der BG-Neuzugang das Swarm-Trikot für zwei Partien im März 2020 und stand dort mit Ex-Veilchen Tai Odiase gemeinsam auf dem Parkett, bevor die Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Begonnen hatte Roberson die Saison in Polen bei Trefl Sopot. In Polens erster Liga kam der Forward 17 Mal zum Einsatz (24 Minuten Spielzeit, 8,7 Punkte, 38 Prozent Dreier-Trefferquote, 4,1 Rebounds, 1,0 Assists) und verließ das Team im Februar.

Im Herbst 2018 unterschrieb der neue BG-Forward einen Vertrag beim NBA-Team Boston Celtics, schaffte es aber nicht in den endgültigen Kader. (Helmut Anschütz/gsd)