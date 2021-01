BG Göttingen holt lettischen Nationalspieler Lomazs

Wie von BG-Chef Frank Meinertshagen angekündigt, haben sich die Veilchen nochmals mit der vorletzten zur Verfügung stehenden Lizenz verstärkt: Der lettische Nationalspieler Rihards Lomazs wechselt vom französischen EuroLeague-Vertreter ASVEL Villeurbanne zum Göttinger Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis Sommer 2022.

Göttingen –„Rihards ist ein sehr guter Werfer und trotz seiner erst 24 Jahre ein erfahrener Spieler, der bereits seit mehreren Jahren auf europäischem Parkett agiert“, sagt BG-Headcoach Roel Moors über den Neuzugang. „Er sorgt für Entlastung bei unseren Guards. Für uns ist es wichtig, dass Rihards sofort einsatzbereit ist und unsere Guard-Positionen verstärkt.“ Lomazs muss nach seiner Ankunft in Göttingen in Quarantäne gehen und darf erst nach zwei negativen PCR-Tests auf das Corona-Virus ins Mannschaftstraining einsteigen.

Im Sommer 2019 sicherte sich der französische EuroLeague-Vertreter aus Villeurbanne die Dienste des Letten. In der französischen Liga stand der 1,90 Meter große Basketballer im Schnitt rund 15 Minuten auf dem Parkett. In der EuroLeague kam Lomazs 27 Mal zum Einsatz (rund 13 Minuten pro Partie). Im qualitativ hochwertig besetzten Team der Franzosen blieb für den Letten in dieser Saison nur noch eine kleinere Rolle, sodass er sich nun für einen Klub-Wechsel entschied. Während des EM-Qualifikations-Länderspielfensters im November 2020 stand Lomazs im Schnitt 27 Minuten für die lettische Nationalmannschaft auf dem Parkett (12,5 Punkte/2,5 Assists). (gsd)