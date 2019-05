BG Göttingen braucht den Sieg im Abstiegsspiel gegen Crailsheim Merlins

Die BG Göttingen konnte ihre Misserfolgsserie auch gegen ratiopharm Ulm nicht beenden. Das Team verlor mit 76:82 (38:41) und steckte bereits die fünfte Niederlage in Folge ein.

Insgesamt war es die zwölfte Pleite in den vergangenen 13 Spielen. Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr) müssen die Veilchen zum dritten „Abstiegs-Endspiel“ in Folge bei den Hakro Merlins in Crailsheim antreten. Ein Sieg bei den Schwaben würde den Klassenerhalt für die Veilchen wegen des besseren direkten Vergleichs gegenüber den Merlins bedeuten.

Allerdings zeigten die Merlins am Dienstagabend beim 92:95 in Vechta eine sehr couragierte Leistung, standen kurz vor Schluss dicht vor einer Überraschung. Zudem hat das Team um den Ex-Göttinger Konrad Wysocki einen Tage mehr zur Regeneration als die Göttinger. Den BG-Serben Mihajlo Andric stört dies nicht: „Wir wussten das vorher, das ist egal und eben unser Spielplan.“

Andric war beim 76:82 gegen Ulm mit 22 Punkten der Topscorer der Veilchen, die nach knapp fünf Minuten schon fünf Team-Fouls hatten – Ulm noch keines. Schon da gab es erste „Schieber“-Chöre gegen die Referees in der Halle. Derek Willis, zuletzt einer der konstantesten BGer, kassierte nach neun Minuten sein drittes, vorsichtshalber nahm ihn Roijakkers raus. In der 23. Minute war die Partie für Willis beendet: Viertes Foul, gemeckert, fünftes Foul – raus! Er spielte nur 5:52 Minuten! Seine Punkte fehlten dramatisch.

„Es gab krasse Fehler der Schiedsrichter, sie waren nicht souverän und ohne Linie“, meinte BG-Chef Frank Meinertshagen. Doch selbst Willis hielt fest: „Wir haben nicht wegen der Schiedsrichter verloren.“

Es sind immer wieder diese kleinen Unzulänglichkeiten, die die BG zurückwerfen. „In der Abwehr haben wir sehr physisch gespielt, in der Offensive zu statisch“, meinte Roijakkers. „Ich hatte mehr Offensiv-Rebounds (nur einer, d. Red.) erhofft und weniger Ballverluste (15, d. Red.). Wir hätten auch schlauer spielen müssen.“ Für Ulms Coach Leibenath war der Sieg in Göttingen „ein großer Schritt in die Playoffs. Göttingens Verteidigung ging uns aber auf die Nerven. Wir haben nur zu Beginn des dritten Viertels souverän Basketball gespielt. Ich freue mich, nächste Saison wieder in Göttingen zu sein.“

Ob Leibenaths Prophezeiung eintrifft, bleibt abzuwarten. Dazu wäre ein Auswärtssieg der Veilchen am Freitag in Crailsheim dringend nötig. Meinertshagen bestätigt, dass zwei Zähler bei den „Zauberern“ tatsächlich die Rettung bedeuten würden. Dazu müssten aber eben alle BGer zumindest in Normalform auftreten. Jedoch sollte die BG nicht mit mehr als 13 Punkten verlieren, um am Saisonende bei Punktgleichheit den direkten Vergleich gegen die Crailsheimer gewonnen zu haben. Das Hinspiel endete 93:80 für die BG.

Sollte die BG in Crailsheim verlieren, hätte sie den Ligaverbleib immer noch in der eigenen Hand, da der MBC und Bremerhaven am letzten Spieltag gegeneinander antreten. Eines der beiden Teams kann also nur noch auf maximal zehn Siege kommen, und die Göttinger sind in beiden direkten Vergleichen besser. haz/gsd