BG Göttingen im Pokal-Viertelfinale gegen Bamberg

Schwerer hätte es kaum kommen können! Im Viertelfinale des BBL-Pokals trifft Basketball-Bundesligist BG Göttingen auf den deutschen Ex-Meister Brose Bamberg. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in der Halbzeitpause des Erstligaspiels zwischen Alba Berlin und den Hakro Merlins Crailsheim (115:76). Als „Glücksfee“ fungierte Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl, der gleich als erstes Los überhaupt die Veilchen-Kugel aus dem Topf fischte. Die weiteren drei Spiele: Science City Jena gegen Telekom Baskets Bonn, Fraport Skyliners Frankfurt gegen Löwen Braunschweig und Bayern München gegen Alba Berlin – eigentlich fast schon ein vorweggenommenes Endspiel. Gespielt wird kurz vor Weihnachten am 22. oder 23. Dezember. BG-Trainer Johan Roijakkers: „Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben. Es ist super, dass wir nicht reisen müssen.“ Auf dem Foto setzt sich BG-Neuzugang Penny Williams (Mitte) beim 72:67-Achtelfinal-Sieg gegen drei Ludwigsburger durch. (haz/gsd)