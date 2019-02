BG Göttingen in Bamberg: Zu Gast beim dritten „großen B“

Göttingen – Den reinen Zahlen nach könnte sich die BG Göttingen die Tour nach Oberfranken sparen. In elf Spielen gab es trotz von findigen Fans im Bamberger Dom aufgestellten Kerzen bei Brose Bamberg elf Pleiten – einmal gingen die Veilchen sogar mit einer 44-Punkte-Klatsche vom Parkett. Die höchste Niederlage in zehn Jahren Basketball-Bundesliga. Wie wird es nun am Sonntag (15 Uhr, live auf Sport1 und MagentaSport) in der Brose-Arena?

Ist nach den jüngsten guten Ergebnissen (starker Auswärtssieg in Gießen, Sensationserfolg gegen Berlin) beim Ex-Meister etwas drin? Schwer einzuschätzen! Denn obwohl die Bamberger nicht mehr ganz so souverän auftreten wie in den vergangenen Spielzeiten, zählen sie weiter zu den deutschen Top-Teams. Elf Siege und nur fünf Niederlagen unterstreichen dies. Am Mittwoch sicherten sich die Oberfranken trotz einer 89:103-Schlappe in Jerusalem den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Und dies auch trotz eines Trainerwechsels: Nach dem peinlichen 67:85-Debakel zuhause gegen Vechta musste der lettische Coach Ainars Bagatskis gehen, Assistent Federico Perego übernahm. Für ihn ist das Match gegen die BG das erste Bundesliga-Heimspiel als Chefcoach.

Dass bei den Veilchen nach der Überraschung gegen Berlin die Stimmung gut ist, verwundert nicht. So kann das Team von Trainer Johan Roijakkers auch ziemlich unbekümmert die kommenden drei Auswärtspartien in Bamberg, München (10. Februar) und Würzburg (12. Februar) in den zehn „bayrischen Tagen“ in Angriff nehmen. Zumal wohl auch die beiden „Big Men“ Darius Carter und Dennis Kramer wieder dabei sind. Carter spielt nach Nasenbeinbruch mit Gesichtsmaske, 2,09m-Center Kramer nach seiner Sprunggelenkverletzung. Roijakkers schwächt etwas ab: „Sieht gut aus, ist aber nicht sicher.“ So müsste er nicht wieder mit einer Achter-Rotation wie gegen Berlin auskommen.

Im Blickpunkt steht ein besonderes Duell: BG-Zauberhand Michael Stockton (15,8 Punkte pro Spiel, BBL-Platz sieben) gegen Bambergs Tyrese Rice (14,6/Rang elf). Beide sind Pointguards, beide sind Linkshänder, beide sind die besten Vorlagengeber in der BBL (je 6,8 pro Spiel), beide sind 1,85m groß, beide sind im Mai geboren. Viele Gemeinsamkeiten. Der Unterschied: Stockton ist der Göttinger Star, Rice ist „nur“ einer unter vielen Topspielern in Bamberg. „Rice hat für Bamberg zuletzt jede Menge Spiele im Alleingang gewonnen“, zeigt Roijakkers großen Respekt. „Er ist einer der besseren Spieler in der Liga.“

Übrigens: Der Auftritt in der Brose-Arena ist schon das dritte Spiel gegen Bamberg in dieser Saison. Bei der Pokal-Viertelfinal-Pleite (64:83) ließ Johan Roijakkers Penny Williams draußen, was zu Dissonanzen mit BG-Chef Frank Meinertshagen führte. Im Liga-Spiel gewann Bamberg äußerst glücklich mit 78:77 bei der BG. Durch wen? Klar: Tyrese Rice.

Stockton vor Nominierung für All-Star-Spiel

Michael Stockton (29) steht vor der erneuten Nominierung für das All-Star-Spiel der Basketball-Bundesliga, das am 23. März in Trier ausgetragen wird. Beim Fan-Voting landete der Kapitän der BG Göttingen auf Platz acht fürs „Team International“, das gegen die „Nationals“ antritt. Der zum Coach der „Internationals“ gewählte Berliner Trainer Aito Reneses wählt nun neben der „Starting Five“ sieben weitere Spieler aus. Ebenso Braunschweigs Trainer Frank Menz, der unerwartet zum „Nationals“-Coach gewählt wurde. haz/gsd